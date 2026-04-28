משטרת המחוז הצפוני הודיעה הבוקר (שלישי) על מעצרם של שלושה חשודים, תושבי העיר נשר, בחשד למעורבות באירוע אלימות חמור שהתרחש במהלך סוף השבוע בבית מלון בטבריה.

תחילתו של האירוע ביום שישי האחרון, אז התקבל דיווח במוקד המשטרה על קטטה המלווה בדקירות בחצר אחד מבתי המלון בעיר הנופש.

כוחות משטרה ומד"א שהגיעו לזירה מצאו שני פצועי דקירה, שפונו בהמשך לקבלת טיפול רפואי כשמצבם מוגדר קל ובינוני.

חוקרי המחוז הצפוני החלו באיסוף ממצאים מהזירה וגביית עדויות, פעולות שהובילו הבוקר לזיהויים ומעצרם של שלושת החשודים.

היום הובאו השלושה בפני בית משפט השלום בטבריה, אשר נענה לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד למחר, לצורך המשך פעולות החקירה.