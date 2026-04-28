הכלכלן הבכיר שאול מרידור הודיע על הצטרפותו למפלגת "ישר!" בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, לקראת הבחירות הקרובות.

מרידור מצטרף לשורת בכירים שכבר הצטרפו למפלגה, בהם השר לשעבר מתן כהנא, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן וענבר הרוש גיטי.

מרידור, בן 49 מירושלים, נשוי ואב לארבעה, מביא עמו ניסיון של למעלה משני עשורים בשירות הציבורי. בין תפקידיו כיהן ככלכלן באגף התקציבים, כסגן ראש האגף, כמנכ"ל משרד האנרגיה וכראש אגף התקציבים.

בשנת 2020 התפטר מתפקידו כראש אגף התקציבים לאחר שהתנגד ללחצים לאשר החלטות תקציביות ללא הליך מקצועי תקין. מאז פרישתו משמש כסמנכ"ל הכספים של חברת ההייטק Lightricks.

בחודשים האחרונים לקח מרידור חלק בגיבוש המדיניות הכלכלית של המפלגה. איזנקוט בירך על הצטרפותו ואמר, "הצטרפותו של שאול מרידור למפלגה היא בשורה גדולה לכל מי שמאמין שישראל זקוקה להנהגה מקצועית, אחראית וממלכתית. שאול הוא כלכלן בכיר ופטריוט ישראלי, עם ניסיון רב בשירות הציבור, שמכיר לעומק את הכשלים שנבנו בכלכלה הישראלית ועמד במשך שנים מול ניסיונות לפגוע בה".

מרידור אמר עם הצטרפותו, "החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט- מנהיג עם עמוד שדרה מוסרי, חכם, אסטרטג קר רוח שיודע לנתח בעיות לעומק. אנחנו מכירים מהימים שהיה רמטכ"ל ואני ראש אגף התקציבים. גדי הוא מה שישראל צריכה היום. בערכים, באומץ הלב, ביכולת לקבל החלטות ובעיקר במסירות למען ישראל. המשימה שלפנינו ברורה: לשקם את המדינה, להפיח תקווה ולבנות הנהגה שטובה כמו העם שלה. יש לנו עם חזק עם כוחות עצומים. מגיעה לו ממשלה שטובת המדינה היא המצפן היחיד שלה".