פרסום ראשון: שופט בית משפט השלום בבית שמש, אופיר יחזקאל, הוציא היום צו מניעה זמני האוסר על מכירת "פנקס י"ג" של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה אמור להימכר בבית המכירות "נקדימון".

הצו ניתן לבקשת מכון הרצי"ה, באמצעות עורכי הדין מאיר הלר וקרן אבלו, בטענה כי כתב היד הוצא מחזקת המכון שלא כדין לפני כ-20 שנה.

הפנקס, הכולל 374 עמודים כתובים בצפיפות, מתעד את ראשית דרכו של הרב קוק בארץ ישראל בשנת 1904, והוצע למכירה פומבית באתר "בידספיריט".

בעקבות הוצאת הצו בוטלה המכירה, ובית המשפט קבע דיון למחר לצורך בירור הטענות. הצו אוסר בשלב זה כל העברה או פעולה בפריט עד להכרעה.

במכון הרצי"ה טוענים כי הפנקס הופקד בידיהם בנאמנות על ידי יורשי הרב צבי יהודה קוק לצורכי מחקר ופרסום, ולאחר הוצאת מהדורה מודפסת בשנת 2004 הועבר לאחסון במשרדי המכון בירושלים.

לטענת המכון, דבר היעלמות כתב היד התגלה רק לאחרונה, כאשר נחשפו לפרסומו באתר המכירות. עוד נטען כי המוכר אינו מציג את שרשרת הבעלות או את זהות האספן שממנו נרכש לכאורה הפריט.

הפנקס צילום: באדיבות המצלם

אחד השיאים בפנקס הוא הנוסח האוטוגרפי של "המספד בירושלים" על תיאודור הרצל. בכתב ידו המקורי, ניתן לראות את הדיוק שבו הגדיר את המתח בין "משיח בן יוסף" ל"משיח בן דוד".

על פי הערכות החוקרים, זהו הפנקס אותו אחז הרב בשני ידיו וממנו נשא את הספדו המפורסם על הרצל באולם בנק אנגלו-פלשתינה ביפו.

כתב היד חושף בירורים פילוסופיים עמוקים על תורת שפינוזה ודרכי תיקונה, התייחסויות לנצרות ודמותו של ישו והרהורים אישיים על אמונה וכפירה.