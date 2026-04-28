שר הביטחון, ישראל כ"ץ, חתם על הכרזתן של חמש פלטפורמות תקשורת המופעלות על ידי ארגון הטרור חמאס כ"ארגוני טרור" לכל דבר ועניין.

הצעד, המבוסס על מידע מודיעיני רב של שירות הביטחון הכללי, נועד לחסום את צינורות ההסתה שפעלו תחת כסות עיתונאית לגיטימית.

ההכרזה מבוססת על מידע שנאסף בשב"כ, שלפיו הפלטפורמות - "קדס פלוס", "מידאן אלקדס", "אלקדס אלבוצלה", "אלמעראג" ו"אלעאצמה" - שימשו כפלטפורמות הסתה של הארגון תוך הצגתן כגופי תקשורת לגיטימיים.

על פי ממצאי השב"כ, רשתות אלו הפעילו מערך מסועף של אתרי אינטרנט, דפי פייסבוק, ערוצי טלגרם, יוטיוב ואינסטגרם פופולריים.

המידע המודיעיני העלה כי הגופים נוהלו ישירות על ידי פעילי חמאס וקיבלו הנחיות ממפקדות הארגון ברצועת עזה, בטורקיה ובמדינות נוספות.

מטרת הפלטפורמות הייתה התססת אוכלוסיית ערביי ישראל והפלסטינים ביהודה ושומרון, תוך ניצול סוגיות אקטואליות להסתה פראית, עידוד הפרות סדר וביצוע פעולות טרור לאומניות.

ההכרזה הופכת כל פעילות של גופים אלו, או של מי שפועל מטעמם, לבלתי חוקית ומאפשרת לגופי הביטחון להעמיד לדין את המעורבים.

"שירות הביטחון הכללי יחד עם שאר גופי הביטחון ימשיך לפעול בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותו על פי חוק כדי לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ולסכל כל פעילות טרור", נמסר.