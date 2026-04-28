צה"ל ממשיך לפעול בדרום לבנון להסרת איומי טרור על אזרחי ישראל, תוך התמודדות עם הפרות חוזרות ונשנות של הבנות הפסקת האש.

כוחות אוגדה 146, הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, השלימו ביממה האחרונה שורת פעולות להשמדת תשתיות צבאיות של חיזבאללה.

לוחמי חטיבה 226 איתרו ותקפו אמש מחסן אמצעי לחימה, עמדות נ"ט, עמדות תצפית ומבנים צבאיים ששימשו את חיזבאללה לתכנון והוצאה לפועל של פיגועים.

במקביל, כוחות ההנדסה של האוגדה השמידו תוואי תת-קרקעי משמעותי שחשפו הלוחמים. במהלך הסריקות אותרו גם פיר תת-קרקעי נוסף ומטעני חבלה רבים שהיו מוכנים לשימוש נגד כוחותינו.

במהלך הפעילות אתמול, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב. הרחפנים התפוצצו בסמוך ללוחמים, אך בנס לא היו נפגעים באירוע.

בצה"ל רואים בחומרה את האירוע ומדגישים כי מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. "צה"ל ימשיך לפעול מול כל איום ובהתאם להנחיות הדרג המדיני", נמסר מדובר צה"ל.