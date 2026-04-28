בית הדין הרבני האזורי באשדוד קבע בפסק דין בתיק רכוש מורכב כי יש להפחית משווי חברה במסגרת הליך גירושין, על רקע השפעות משבר הקורונה ומלחמת "חרבות ברזל".

ההליך עסק בבני זוג שנפרדו לאחר כ-30 שנות נישואין, כאשר הנכס המרכזי היה חברת בנייה בבעלות הבעל. מומחה שמונה מטעם בית הדין העריך את שווי החברה במיליוני שקלים בהתאם למועד הקרע, תוך תחזית לצמיחה עתידית.

עם זאת, במהלך הדיון הוצגו בפני בית הדין השפעות המשברים במשק, ובהם מגפת הקורונה, עליית הריבית והמלחמה, אשר פגעו בפעילות החברה ובענף הבנייה.

בית הדין, בראשות אב"ד הרב עידו שחר, קיבל את הטענה כי יש להביא בחשבון "ידיעה שיפוטית" על מצב המשק, והורה על הפחתה של 15% משווי החברה בשל האירועים החריגים.

למרות מחלוקת משפטית, נקבע כי יש לנכות מס מהסכום המועבר לאישה - מה שחסך לבעל מאות אלפי שקלים. בית הדין קיבל את הטענה כי כספים שיועדו לפרויקטים עתידיים אינם "הון עודף", ובכך הפחית את שווי החברה וחסך לבעל תשלום של מיליוני שקלים.

עו"ד וטו"ר משה ליבוביץ, המייצג את הבעל, הסביר: "תפקידנו הוא לוודא שאיזון המשאבים לא יהפוך ל'ריסוק משאבים'. אי אפשר לחייב אדם לשלם על רווחים תיאורטיים כשבחוץ משתוללת מלחמה וענף הבנייה קופא. בית הדין הראה כאן אומץ משפטי כשהעדיף את הצדק וההגינות על פני האקטואריה היבשה".