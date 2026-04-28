ישיבת הר הבית הודיעה היום (שלישי) על הרחבה משמעותית של אישורי התפילה במתחם.

לאחר שלפני מספר חודשים אושרה הכנסת דפי תפילה בסיסיים, היום התקבל היתר להכניס דפים מורחבים הכוללים את נוסח התפילה המיוחד והייעודי להר הבית.

בישיבת הר הבית בירכו על המהלך והודו לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ולמפקד המחוז על המאמצים לאפשר את התפילה במקום.

"אנו מודים לשר איתמר בן גביר ולממ"ז על המאמצים הרבים, ועל הזכות להיות חלק מתהליך השבת השכינה לציון", נמסר מהישיבה.

ראש הישיבה, הרב אלישע וולפסון, הביע התרגשות מההתפתחות: "הר הבית אחרי אלפיים שנה הולך ושב להיות מקום התפילה וההשתחוויה, האפשרות להתפלל מתוך דפי תפילה מרחיבה את הלב, מעוררת ליראת המקדש ומשמחת עד מאוד".

כחלק מההתקדמות ומהמאמצים הנרחבים לאפשר עלייה נעימה וטובה, הישיבה העמידה מקרר שתייה קרה לרווחת העולים - שברכו על המהלך.