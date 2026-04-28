נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע כי ארצו פועלת לגיבוש חבילת סנקציות נגד ישראל, על רקע טענות כי ספינות עם תבואה שמקורה בשטחים אוקראיניים כבושים הגיעו לנמלי המדינה.

בהודעה שפרסם טען זלנסקי כי אוקראינה ניסתה למנוע את קבלת הספינות באמצעים דיפלומטיים, אך ללא הצלחה. לדבריו, "רכישת רכוש גנוב בכל המדינות המתוקנות נחשבת למעשה שמוביל לאחריות משפטית".

זלנסקי הוסיף כי "ספינה נוספת עם תבואה כזו הגיעה לנמל בישראל ומתכוננת לפריקה. זה לא, ואינו יכול להיות, עסק לגיטימי. הרשויות בישראל אינן יכולות שלא לדעת אילו ספינות ואיזה מטען מגיעים לנמלי המדינה".

לדבריו, אוקראינה מכינה סנקציות שיכללו גורמים המעורבים בהובלת התבואה וכן גורמים שמנסים להפיק רווח מהמהלך, וכי הנושא יתואם גם עם מדינות אירופה. "אוקראינה נקטה בכל הצעדים הנדרשים בערוצים דיפלומטיים כדי למנוע מקרים כאלה", אמר.

במקביל, הזהיר כי קבלת הספינות עלולה לפגוע ביחסים בין המדינות, וציין כי קייב מצפה שישראל "תכבד את אוקראינה ולא תנקוט צעדים שמחלישים את היחסים הדו-צדדיים".

הדברים מגיעים לאחר דיווח ב'הארץ' על הגעת אוניות שנשאו תבואה שמקורה בשטחים שבשליטת רוסיה. בעקבות הפרסומים, זומן שגריר ישראל לשיחת מחאה באוקראינה.

שר החוץ גדעון סער התייחס לטענות ואמר כי טרם הוצגו ראיות התומכות בהן. לדבריו, "הנושא ייבחן", והוסיף כי "יחסים דיפלומטיים, במיוחד בין מדינות ידידותיות, אינם מתנהלים בטוויטר או בתקשורת".