שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שלישי) במשרד החוץ בירושלים עם שר החוץ של סרביה מרקו דג'וריץ'.

השרים קיימו דיאלוג אסטרטגי בין המדינות, בהשתתפות גורמי ביטחון ומודיעין משני הצדדים. לאחר הדיאלוג קיימו השרים מסיבת עיתונאים משותפת.

דג'וריץ', שלו שורשים יהודיים עמוקים, ביקש להעביר מסר ישיר לעם בישראל - בעברית: "חברים יקרים, אני מאוד שמח להיות פה היום ואני רוצה להגיד תודה רבה בשביל קבלת הפנים החמה שקיבלתי, עם כל האחרים שבאו איתי. אני רוצה שכולם בישראל תדעו שבסרביה ובבלגרד יש להם חברים אמיתיים".

הוא ציין כי הידידות בין המדינות אינה עניין של השנים האחרונות בלבד, "זה לא רק מאתמול או היום זה אפילו לא משנה 48, זה הרבה הרבה יותר ישן, ואנחנו עומדים איתכם בזמן הקשה הזה. אנחנו מבינים מצוין כל מה שאתם עוברים. אנחנו עברנו הרבה דברים נוראים בשנות התשעים ואחרי זה".

הוא הוסיף: "אני מאוד שמח שהיום אנחנו מחזקים את היחסים שלנו. שהיו לנו דיבורים על העתיד ואני בטוח שבעתיד היחסים שלנו יהיו יותר ויותר חזקים".

הוא פנה לשר סער ואמר: "אני רוצה להגיד תודה רבה וגם תודה רבה לך ולכולם בממשלה בשביל מה שהצלחתם לעשות בשביל החטופים. אני מרגיש ממש כמו בבית פה".