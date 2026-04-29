לקראת הילולת רבי מאיר בעל הנס, התייחס ראש עיריית טבריה יוסי נבעה להיערכות הנרחבת ולקליטת ההמונים הצפויים להגיע למקום.

בריאיון לערוץ 7 ציין כי עבורו מדובר באירוע בעל משמעות אישית, נוכח תפקידו הקודם כמנכ"ל מוסדות הקבר, והדגיש את תחושת השליחות בהענקת חוויה ראויה למבקרים.

לדבריו, ההילולה מתקיימת בשיתוף פעולה בין עיריית טבריה, מוסדות הקבר ומשרד הדתות, אשר הצטרף בשנים האחרונות לניהול האירוע. הוא הדגיש כי מדובר במסורת רבת שנים שיש לשמר, וציין כי המתחם עבר שדרוג משמעותי: "המקום היה פחות נגיש ופחות מתוחזק, והיום מדובר באתר מטופח, נעים ומזמין". עוד הוסיף כי קבר רבי מאיר בעל הנס מהווה אתר עלייה לרגל מרכזי, מהגדולים בישראל.

בהתייחסו לעיר טבריה ציין ראש העיר כי מדובר באחת מארבע ערי הקודש, המשלבת בין אתרי מורשת לבין תיירות ונופש. הוא קרא לציבור להגיע לבקר בעיר ואף לשקול מגורים בה, וציין כי מתבצעים בה מהלכי פיתוח נרחבים, בהם הקמת שכונות חדשות, שדרוג הטיילות והחופים וקידום התחדשות עירונית. לדבריו, העיר מצויה בתהליך מתמשך של התחדשות ושיפור לרווחת התושבים והמבקרים.

