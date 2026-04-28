לקראת הילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה, נשלמות ההכנות לקליטת עשרות אלפי מבקרים הצפויים להגיע למתחם. בריאיון לערוץ 7 סיפר דודו בלוקה ממוסדות קבר רבי מאיר בעל הנס על ההיערכות במקום ועל האווירה המיוחדת השוררת בו בימים אלו .

לדבריו, לאורך כל השנה פתוח הציון לציבור הרחב ומושך אליו מבקרים רבים, אך בימי ההילולה מורגשת התעוררות מיוחדת עם הגעת המונים מכל רחבי הארץ.

"נשים, גברים, מבוגרים ונכים - כולם מגיעים להתפלל ולהתחבר לצדיק", ציין, והוסיף כי במקום מתקיימים אירועי שמחה, הדלקת נרות ותפילות, הנחשבות בעיני רבים כבעלות סגולה מיוחדת.

בלוקה הדגיש כי רבים מהמבקרים שבים למקום פעם נוספת כדי להודות לאחר שלדבריהם זכו לישועות. עוד ציין את פעילות מוסדות הקבר, הנשענת על תרומות מהארץ ומהעולם, המאפשרות את תחזוקת האתר והרחבתו לצד פעילות חינוכית וחסד. לדבריו, במוסדות פועלים להמשך פיתוח המקום, לרבות הקמת מרכז מבקרים והרחבת השירותים לציבור, במטרה לשפר את חוויית הביקור ולהנגיש את האתר לקהל הרחב.

בלוקה תיאר את התמיכה הרחבה לה זוכה פעילות המוסדות, הן מכל רחבי הארץ והן מקהילות יהודיות ברחבי העולם. בדבריו הדגיש את מרכזיותם של עולם התורה ועולם החסד, העומדים בלב העשייה. במהלך הראיון אף הציג דגם ייחודי של הקבר, המוענק לתורמים שבחרו לקחת חלק בתמיכה ובהמשך פיתוח הפעילות.