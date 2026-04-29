לקראת הילולת רבי מאיר בעל הנס, הנערכת מדי שנה בטבריה ומושכת אליה המונים, נמשכות ההכנות באתר הקדוש.

בריאיון לערוץ 7 התייחס מנכ"ל מוסדות קבר רבי מאיר בעל הנס, הרב דוד אוחנה, לשינויים הנרחבים שנעשו במקום בשנים האחרונות ולתוכניות העתידיות.

לדבריו, בחמש השנים האחרונות עבר מתחם הציון מהפכה של ממש, בהשקעה של למעלה מ-30 מיליון שקלים. בין היתר שופץ המבנה ההיסטורי בן מאות השנים, הוקמו רחבות חדשות, חדרי נרות ואולמות לשימוש הציבור, לצד שיפור משמעותי בתשתיות הבטיחות והנגישות.

"היום הציון נגיש, מזמין, נקי ומטופח - מקום שאנשים רוצים לחזור אליו", ציין אוחנה, והדגיש את השילוב בין שימור האופי העתיק של האתר לבין התאמתו לסטנדרטים מודרניים.

בהתייחסו להילולה הקרבה, ציין כי כבר בימים אלו מגיעים מבקרים רבים, כאשר הצפי הוא להגעת קהל רב. אוחנה הוסיף כי באתר מורגשת אווירה ייחודית של אמונה, וכי מבקרים רבים מעידים על ישועות וניסים להם זכו בעקבות התפילות במקום.

באשר לעתיד, חשף אוחנה תוכניות לפיתוח נוסף, ובהן הקמת מרכז מבקרים חינוכי שיציג את תקופת התנאים והמורשת התורנית של טבריה, לצד הרחבת מתחם החניה בהשקעה מוערכת של כ-25 מיליון שקלים. לדבריו, מטרת המהלכים היא להמשיך ולשפר את חוויית המבקרים ולהנגיש את האתר לציבור הרחב.

