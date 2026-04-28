סערה יוצאת דופן פקדה את אזור שוויפאת הסמוך לביירות בימים האחרונים, לאחר שתלמידה מקומית בחרה בדרך קיצונית במיוחד כדי לנסות ולהתחמק מלימודים.

הנערה פנתה דרך האינסטגרם לדובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, ובמסר נואש ביקש ממנו להפציץ את בית הספר שלה, ה"שוויפאת נשיונל קולג'", בטענה שחיזבאללה הטמין בו אמצעי לחימה ולוחמיו התבצרו במקום.

ההודעה, שנשלחה ככל הנראה מתוך כוונה לייצר בהלה שתביא לסגירת המוסד החינוכי ביום בו היה אמור להיערך מבחן, נלקחה ברצינות רבה בצד הישראלי.

תושבים באזור דיווחו כי ביומיים שלאחר משלוח ההודעה נצפתה פעילות חריגה ואינטנסיבית של כטב"מים בשמי שוויפאת, בדגש על המרחב האווירי שמעל בית הספר, מה שהעלה את רמת החרדה בקרב ההורים והצוות החינוכי.

מנהל בית הספר, חוסין משיכ, חשף את הפרשה בתקשורת המקומית והבהיר כי מדובר בטענת כזב מוחלטת. לדבריו, התלמידה וחברתה הודו כי סיכמו ביניהן על ה"משחק" המשותף כדי לפגוע בשגרת הלימודים. המנהל ציין כי ברגע שהמידע הגיע להנהלה, הוזעקו המשטרה והמודיעין הצבאי הלבנוני, שעיכבו את התלמידה ואת הוריה לחקירה.

הנהלת המוסד פרסמה הודעת אזהרה חמורה להורי התלמידים, בה הבהירה כי לא תסבול פגיעה בכבוד המוסד או בסדר הציבורי.

בהנהלה הדגישו כי התלמידה המעורבת עומדת בפני הליכים משמעתיים ומשפטיים קשים, כולל אפשרות להפללה והרחקה לצמיתות. "מדובר באזהרה אחרונה", נכתב בהודעה, "כל מי שיוכח כי היה מעורב במעשה המנוגד לחוק יישא באחריות המלאה למעשיו".