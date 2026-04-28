אריזונה אישרה חוק את החוק להכרה ביו"ש צילום: דוברות מועצת שומרון

הישג מדיני לישראל בארצות הברית: אריזונה הפכה למדינה השלישית שהעבירה החלטה רשמית להכרה ביו"ש.

בית הנבחרים והסנאט של מדינת אריזונה אישרו החלטה משותפת הקוראת לממשל במדינה לעשות שימוש במונח "יהודה ושומרון" בכל מסמכי המדינה הרשמיים, ולא במונח "הגדה המערבית". ההחלטה המשותפת של שני בתי המחוקקים מגיעה לאחר שבית הנבחרים של המדינה כבר אישר קודם לכן החלטה נפרדת בנושא.

את המהלך באריזונה הוביל חבר בית הנבחרים דייוויד ליוינגסטון, המכהן כיושב ראש ועדת ההקצבות בבית הנבחרים של המדינה.

ליוינגסטון פעל במרץ לקידום ההחלטות לאחר שסייר בשומרון כאורחו של ראש המועצה האזורית שומרון, ונחשף מקרוב להתיישבות ולחשיבות האסטרטגית של האזור. יוסי דגן שוחח עמו בנושא העוול שנעשה להיסטוריה האנושית והיהודית כאשר האזורים מכונים בשם "הגדה המערבית" במקום בשם ההיסטורי של המקום.

מדובר בהחלטה משותפת המהווה למעשה הכרה רשמית ונחרצת של מדינת אריזונה ביהודה ושומרון. היות שמדובר בהחלטה רשמית של בית המחוקקים ולא בחוק רגיל, המהלך אינו דורש את חתימתו של מושל המדינה, ואישורו בבית הנבחרים ובסנאט מספיק כדי לקבע את עמדתה של הרשות המחוקקת.

ההחלטה שעברה באריזונה מצטרפת לפעילות הסברה ענפה שמובילים ראש המועצה האזורית שומרון וצוות יחידת קשרי החוץ של המועצה מול מחוקקים ברחבי ארצות הברית.

עד כה, לא פחות מ-17 מדינות בארה"ב מקדמות חקיקה והחלטות דומות להכרה רשמית ביהודה ושומרון, כאשר אך לאחרונה אושר חוק דומה בסנאט של מדינת טנסי ברוב מוחץ.

דיוייד לווינגסטון אמר בדיון בסנאט באריזונה: "הייתי בישראל והלכנו לשומרון וזה ברור, כל כך ברור שזו ישראל, האנשים, התרבות, ההיסטוריה, זה ריגש אותי כל כך שהיה חשוב שאריץ את החוק הזה. זה תנ"כי, יהודה מוזכרת בברית הישנה והחדשה יותר מ-50 פעמים, שומרון 125 פעם - מידע היסטורי אמיתי".

ראש המועצה האזורית שומרון בירך על אישור ההחלטה באריזונה ואמר "במשך שנים אנחנו מארחים משלחות מארצות הברית. נוסעים לשם כדי להסביר את האמת - יהודה ושומרון זה לב ארץ ישראל, לא הגדה המערבית. מדינה אחר מדינה בארצות הברית מאמצות את החוק הברור הזה, המדינה השלישית עם מושלת דמוקרטית, אני מאמין שמעל 20 מדינות יחוקקו את החוק הזה ואני מקווה שגם בכנסת ישראל יעבור חוק כזה, שאומר בצורה ברורה - יהודה ושומרון לא "הגדה המערבית", זה לב ארץ התנ"ך, זה לא שטח כבוש ושלנו לתמיד".