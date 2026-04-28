הוועדה הארצית לראשי הרשויות המקומיות הערביות מתגוננת נוכח הביקורת בחברה הערבית בישראל על המפגש שנערך בין נציגיה לבין מפכ"ל המשטרה בתחילת השבוע, על כך מדווח אתר "כול אל-ערב".

בהודעה שפרסמה דחתה הוועדה את הביקורת שהוטחה נגדה בהתבסס על טענות "הזויות", וציינה כי נציגיה הם נבחרי ציבור המשקפים את כל הקשת החברתית מול הממסד הרשמי, ובמקרה זה מול משטרת ישראל, כפי שהם נוהגים במגעים עם כל המשרדים והמוסדות הרשמיים האחרים.

בהקשר זה הדגישה הוועדה כי נציגיה לא הגיעו לפגישה עם מפכ"ל המשטרה כמתחננים, אלא כבעלי זכות וכמנהיגים נבחרים המייצגים את עמדת הציבור שאותו הם מייצגים.

עוד הבהירה הוועדה כי נציגיה העלו בפגישה עם מפכ"ל המשטרה את הסוגיות המטרידות את הציבור הערבי, ובהן מיגור הפשיעה ופעילות משמר הגבול, וזאת כדי להציל חיים, לעמוד מול כנופיות הפשע, ולהבטיח העברת תקציבים וסמכויות לפיתוח היישובים הערביים ולהגנה על התושבים.

לדברי הוועדה, מפכ"ל המשטרה ביקש את אמון חבריה והתחייב לשפר את פעילות המשטרה במגזר הערבי, ולפיכך מעשיו ייבחנו על פי התוצאות - כך יהיה גם בפגישה הבאה הצפויה עמו.