פעילות מוגברת של המנהל האזרחי בחודשים האחרונים הובילה לצמצום דרמטי של מפגעי הריח וזיהום האוויר שמקורם בשריפות פסולת ביהודה ושומרון.

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, נרשמה ירידה של כ-66% במדדי זיהום האוויר באזורי שוהם ומודיעין, הנחשבים למוקדים הסובלים ביותר מהתופעה בשנים האחרונות.

השינוי המשמעותי הושג הודות להקמת צוות משימה משולב שפועל ביהודה ושומרון בהנחיית הדרג המדיני.

במהלך הרבעון האחרון בלבד, ביצעו הכוחות למעלה מ-1,000 פעולות ניטור וכיבוי של שריפות זבל פיראטיות רגע לאחר שפרצו. בנוסף, פונו למעלה מ-3,000 טון פסולת מאתרים לא חוקיים והושקעו משאבים בסלילת דרכי גישה חדשות, המאפשרות לכבאיות להגיע במהירות אל עומק השטח ולמנוע משריפות קטנות להפוך למפגעי ענק.

במקביל למאמצי הכיבוי, המנהל האזרחי החריף משמעותית את האכיפה נגד משליכי הפסולת. יחידת הפיקוח ביצעה למעלה מ-60 פשיטות על אתרי פסולת לא חוקיים, בעוד אנשי יחידת "דוד" החרימו עשרות משאיות שנתפסו "על חם" בעת ניסיון להשליך פסולת בשטחים הפתוחים.