ל"ג בעומר כבר בפתח, הימים מתארכים והשמש סוף סוף יוצאת. אם פעם עטפנו תפוחי אדמה שלמים בנייר אלומיניום ונזכרנו בהם רק לאחר שהתפחמו לגמרי במדורה, היום אפשר לחגוג את יום תפוח האדמה הלאומי עם מתכונים מקוריים שעושים כבוד לירק שכולם אוהבים.



המתכון שלפניכם, מציע גישה יצירתית במיוחד: פילה דניס בלבוש זהוב של "קשקשי" תפוחי אדמה דקיקים ופריכים, שיעניק לכל ארוחה תחושה של מסעדת שף.



מצרכים:

2 נתחי פילה דניס (ללא עור)

2-3 תפוחי אדמה

שמן זית

מלח



אופן ההכנה:

הכנת ה"קשקשים": קולפים את תפוחי האדמה ופורסים אותם לפרוסות דקיקות, כמעט שקופות. בעזרת חותכן עגול קטן, קורצים עיגולים מדויקים מתוך הפרוסות.

הכנת הדג: מניחים כל פילה על מלבן של נייר אפייה. ממליחים את הדג ומתחילים לסדר את עיגולי תפוחי האדמה על הצד העליון בחפיפה, כך שייצרו מראה של קשקשים (חשוב להשאיר את הדג על נייר האפייה).

יצירת שכבת הגנה: מברישים את תפוחי האדמה בשמן זית ומכניסים למקפיא לזמן קצר. ברגע שהשמן מתקשה, מוציאים, מברישים שוב ומחזירים למקפיא. חוזרים על הפעולה 3 פעמים כדי ליצור שכבת הגנה פריכה ועשירה בטעם.

צריבה: מחממים מחבת. מניחים את הדג כשתפוחי האדמה פונים כלפי מטה (לכיוון המחבת). מקלפים בעדינות את נייר האפייה מהצד העליון וצולים על להבה בינונית-גבוהה עד שתפוחי האדמה מזהיבים והופכים לפריכים.

הגשה: הופכים את הדג בזהירות לצריבה של כדקה נוספת מהצד השני. מגישים חם עם התוספת האהובה עליכם.

