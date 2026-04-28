המשטרה פועלת מול המפגינים החרדים צילום: דוברות המשטרה

מאות פעילי הפלג הירושלמי חסמו הערב (שלישי) את כביש 4 הסמוך לבני ברק במחאה על חזרתם של המעצרים היזומים של עריקים מהשירות הצבאי.

המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית ופועלת לפיזור המפגינים, תוך התפתחות עימותים בין הצדדים.

הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים על פני מספר קילומטרים, ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות. כוחות המשטרה הפנו את התנועה לצירים חלופיים דרך פתח תקווה וציר ז'בוטינסקי, אך נרשמו פקקים כבדים בכל רחבי גוש דן.

בשטח הונפו שלטי מחאה והושמעו סיסמאות חריפות נגד גיוס תלמידי ישיבות. המפגינים הבהירו כי ימשיכו לחסום צירים מרכזיים כל עוד ימשכו מעצרי בחורי ישיבות.

ההפגנה פרצה בעקבות שני מעצרים שבוצעו בימים האחרונים: בליל ראשון-שני נעצר צעיר בביתו בירושלים, ואתמול נעצר עריק נוסף בסמוך לישיבה בהרצליה. שני המעצרים מסמנים חזרה למדיניות המעצרים היזומה של צה"ל, שהופסקה זמנית בשבועות האחרונים במהלך הלחימה מול איראן.

ממשטרת ישראל נמסר הערב: "המשטרה מאפשרת מחאות במסגרת החוק, אך לא תשלים עם הפרות סדר או פגיעה בחופש התנועה. כוחות המשטרה פועלים להשבת הסדר הציבורי ולפתיחת הצירים".

במקביל להפגנה בכביש 4, מתוכננת מחאה נוספת הערב בשעה 19:15 בירושלים, ברחוב גבעת משה פינת גולדה מאיר.