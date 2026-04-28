חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר מפלגת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), המייצגת בכנסת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, תוקף את מפלגת הליכוד, לאחר שזו פרסמה תמונה מעובדת בבינה מלאכותית המציגה את עבאס נוהג במכונית, ובמושב האחורי יושבים נפתלי בנט ויאיר לפיד.

בהודעת הליכוד נכתב: "גם ביחד זה ברור - הנהג הוא מנסור. לא משנה איך השמאל מחלק את הקולות שלו. בכל מקרה בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור".

בתגובה, האשים מנסור עבאס את "הימין הקיצוני" בהסלמת "מסע ההסתה שלו נגד הרשימה הערבית המאוחדת" מחשש שהיא תהיה חלק מגוש השינוי והממשלה הבאה.

לדברי עבאס, "מסע הסרת הלגיטימיות וההסתה נגד רע"מ שמובילים נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, לא ירתיע אותנו מלהמשיך בקו המדיני שלנו, המבוסס על כפיית שותפות והחזקת כוח השפעה, באופן שמשרת את האינטרסים של החברה הערבית שלנו ואת הסוגיות הדחופות שלה, ובראשן המאבק באלימות ובפשיעה, ההכרה בכפרים הבלתי מוכרים, וסיום כל ביטויי האפליה והעוול".

עוד ציין עבאס כי רע"מ פועלת להקמת רשימה משותפת כדי להחליף את ממשלת הימין "הגזעני" בממשלת שינוי, שבה תהיה לרע"מ נוכחות ממשית ותפקיד משפיע בעיצוב ההחלטות ובטיפול בסוגיות היסוד של החברה הערבית.