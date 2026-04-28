תיעוד: צה"ל פוצץ מנהרה גדולה של חיזבאללה באדיבות המצלם

צה"ל השמיד הערב (שלישי) מנהרת ענק של חיזבאללה בלבנון. מדובר במנהרה הגדולה ביותר של חיזבאללה שהתגלתה במלחמה בדרום במדינה.

מנהרת הטרור אותרה כעשרה קילומטרים מהגבול ולא חדרה לשטח ישראל. בעקבות הפיצוץ, פרסם המכון הגיאולוגי, כי רעידת אדמה הורגשה באזור דרום לבנון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לפיצוץ ואמר: "דין דרום לבנון כדין עזה. צה"ל השמיד כעת בפיצוץ ענק תשתית טרור תת-קרקעית בקנטרה בלבנון, שבתוך אזור הביטחון החדש. ממשלת לבנון וצבא לבנון התחייבו לפרז את דרום לבנון ממחבלי החיזבאללה ומנשק ואלה הן התוצאות.

רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להשמיד כל תשתית טרור באזור הביטחון עד לקו הצהוב מתחת ומעל לפני הקרקע ממש כמו בעזה - כדי להסיר איומים מעל תושבי הגליל. נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון ונעים קאסם מביא כעת להחרבת בתיה וכפריה. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה", סיכם כ"ץ.