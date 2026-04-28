שר העבודה יריב לוין ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתמו היום (שלישי) על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי לטובת משרתות ומשרתי המילואים ובני ובנות זוגם. הצו כולל הרחבת הגנות תעסוקתיות, ימי היעדרות בתשלום ואפשרות לגרירת ימי חופשה.

החתימה מגיעה לאחר שאושרה בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי לשיפוי מעסיקים בעד תקופת שירות מילואים של עובדים. במשרדי האוצר והעבודה מציגים את הצו כצעד משלים לחיזוק ההגנה על משרתי המילואים בשוק העבודה.

על פי הצו, תקופת ההגנה מפיטורים תורחב מ-30 ל-60 יום. המשמעות היא שמעסיקים לא יוכלו לפטר משרתי מילואים שחזרו לעבוד, אלא באישור ועדת הפיקוח בראשות הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה, עו"ד רבקה ורבנר.

הצו אינו מוגבל בתקופה קצובה, והוא כולל גם איסור פגיעה בתנאי העבודה של משרתי המילואים. בנוסף נקבעו עד שמונה ימי היעדרות בתשלום להורים, לרבות בן או בת זוג, לילד עד גיל 14.

עוד נקבע כי משרת מילואים ובן או בת זוגו יוכלו לגרור לשנתיים העוקבות ימי חופשה שלא נוצלו בשל מצב החירום. ההסדר נועד לתת מענה לעובדים שנפגעו תעסוקתית בשל השירות או בשל השלכותיו על התא המשפחתי.

סגן ראש הממשלה ושר העבודה יריב לוין אמר, "חתימתי על צו ההרחבה היא מימוש חובתנו המוסרית והלאומית למשרתי המילואים, המהווים את חומת המגן של ישראל. המהלך מבטיח כי מי שמתייצב בחזית יזכה לביטחון תעסוקתי מלא בעורף. נמשיך לפעול לחיזוק משרתי המילואים ומשפחותיהם, ולהבטיח שזכויותיהם בשוק העבודה יישמרו ללא פשרות".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, "במשך שנתיים וחצי, המילואימניקים שלנו ובני משפחותיהם מוכיחים שאין גבול למסירות. הגיבורים האלו שמים את חייהם בצד כדי שכולנו נוכל לחיות בביטחון. היום אנחנו מחזירים להם חלק מהחוב: חתמנו על צו המבטיח הגנה תעסוקתית למשרתי המילואים ובנות זוגם וזכות לימי היעדרות בעקבות השירות. המסר שלנו פשוט: מדינת ישראל מאחוריכם, וכשאתם בחזית, אנחנו שומרים לכם על הבית".