בן גביר לנציב שב"ס: אל תעזוב את תפקידך

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב השב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי, בגין עבירות של הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה.

לפי החשדות נגד יעקובי, הוא העביר למפקד ימ"ר ש"י, ניצב-משנה אבישי מועלם, מידע הנוגע לחקירה סמויה בעניינו, שעסקה בכך שפעל לכאורה למנוע מעצר של חשודים בטרור יהודי ביהודה ושומרון בתמורה לקידומו במשטרה.

יעקובי מכחיש את החשדות נגדו ובשימוע שנעאך לו, הוא טען באמצעות פרקליטו, כי כלל לא ידע שמתנהלת נגד מועלם חקירה סמויה.

כתב האישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים ולהערכת גורמים משפטיים ייתכן מאוד שהקצין הבכיר ייאלץ לעזוב את תפקידו.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב "ככל שהידיעה נכונה, היועצת העבריינית, המודחת והאנטי דמוקרטית, שפועלת שוב ושוב נגד כל מה שטוב למדינת ישראל, בחרה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס - בניסיון לתפור לו תיק. מדובר בנציב הטוב ביותר שהיה בתולדות המדינה. זהו נציב שהוביל מהפכה של ממש בשב"ס, יישם את המדיניות מלא מלא, והחזיר את ההרתעה לאגפים הפסיק את הקייטנות הביא משילות ושימש אבא ללוחמי ולוחמות הכליאה - אחרי עשרות שנים של הזנחה שבהן מחבלים ניהלו בפועל את בתי הכלא.

גלי בהרב מיארה תפרה לו תיק רק בגלל נאמנותו למדיניות הממשלה. אני מחזק ומגבה את הנציב באופן מלא. אני וכל עם ישראל עומדים מאחוריו. אני קורא לנציב שב"ס גיבור ישראל, להישאר בתפקידו ולהמשיך בעשייה החשובה", דברי בן גביר.