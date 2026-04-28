חבר הכנסת אלעזר שטרן אמר היום (שלישי) לחדשות 12 כי בכוונתו לרוץ בבחירות הקרובות יחד עם גדי איזנקוט במפלגת "ישר", ולא לחבור לרשימת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד.

בהמשך פרסם הודעת הבהרה בה כתב "אני חבר כנסת מטעם יש עתיד, ואמשיך לפעול במסגרת הסיעה לאיחוד רחב בין הכוחות ולבלימת קידום חוק ההשתמטות. נכון לעכשיו, אין שינוי, אני ממשיך כחבר במפלגת יש עתיד וממוקד בעשייה הציבורית למען אזרחי המדינה".

מוקדם יותר הודיע הכלכלן הבכיר שאול מרידור על הצטרפותו לאיזנקוט. מרידור מצטרף לשורת בכירים שכבר הצטרפו למפלגה, בהם השר לשעבר מתן כהנא, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן וענבר הרוש גיטי.

מרידור אמר עם הצטרפותו, "החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט - מנהיג עם עמוד שדרה מוסרי, חכם, אסטרטג קר רוח שיודע לנתח בעיות לעומק. אנחנו מכירים מהימים שהיה רמטכ"ל ואני ראש אגף התקציבים. גדי הוא מה שישראל צריכה היום. בערכים, באומץ הלב, ביכולת לקבל החלטות ובעיקר במסירות למען ישראל. המשימה שלפנינו ברורה: לשקם את המדינה, להפיח תקווה ולבנות הנהגה שטובה כמו העם שלה. יש לנו עם חזק עם כוחות עצומים. מגיעה לו ממשלה שטובת המדינה היא המצפן היחיד שלה".