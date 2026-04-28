הרב מנחם מנדל נחשון נבחר לרב העיר נוף הגליל לאחר שקיבל 29 קולות בבחירות לתפקיד. הבחירה מגיעה לאחר תקופה שבה הסתמן כמועמד המוביל וזכה לתמיכה רחבה מצד גורמים שונים בעיר.

הרב נחשון, המשמש כראש ישיבת חב"ד בנוף הגליל, נהנה מתמיכת ראש העיר, הקהילות החרדיות והחב"דיות וכן מרוב הציבור מהציונות הדתית. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי נוצר קונצנזוס רחב סביב מועמדותו לתפקיד. הרב נחשון הוא חתנו של הרב יצחק גינזבורג.

במערכת הבחירות התמודד גם הרב מנדי הרצל, בנו של רב העיר היוצא הרב ישעיהו הרצל. בנוסף, נשקלה מועמדות של רבנים נוספים מהציונות הדתית, אך לבסוף זה לא יצא לפועל.

ח"כ מיכאל מלכיאלי בירך על הבחירה ואמר, "מהפכת שירותי הדת תגיע לכל מקום במדינת היהודים". הוא הוסיף כי הרב נחשון פועל שנים רבות למען תושבי העיר במסירות ובמאור פנים, וציין כי כנציגי ציבור יש מחויבות להבטיח שירותי דת מיטביים לכל אזרח בישראל.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב "מברך על בחירתו של הרב מנדי נחשון לרבה של נוף הגליל. הרב נחשון נבחר כמועמד הציונות הדתית בשיתוף פעולה של כל הרבנים והקהילות בעיר. הרב נחשון הוא בנו של הרב דוד נחשון מבכירי רבני חב"ד הנאבקים על שלמות הארץ, התורה והעם, הוא מכהן כראש ישיבות חב"ד ובמקביל כרב צבאי ששירת מאות ימי מילואים, וזכה לתמיכה חוצת מגזרים של כלל רבני העיר, ואין לי ספק שהוא יפעל לחיזוק היהדות בנוף הגליל".