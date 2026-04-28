יש משהו מנחם בפסטו ביתי טרי: הצבע הירוק העז, הריח של הבזיליקום שממלא את המטבח, והטעם העשיר של צנוברים קלויים ופרמז'ן שמתחברים לשמן זית איכותי.

רוני אטלן החצי של "אטלניס", חולקת את המתכון הפשוט שלה שמתאפיין בטוויסט מקסים: שמן זית בניחוח לימון, המתקבל מהשריית קליפות לימון מיובשות בשמן. כמה דקות של עבודה במעבד מזון, וקיבלתם רוטב שמשדרג כל פסטה, סנדוויץ' או סלט.

אז איך מכינים בבית פסטו צילום: רוני אטלן



מצרכים:

130 גרם בזיליקום טרי

2-3 שיני שום

65 גרם צנוברים קלויים

45 גרם גבינת פרמז'ן מגוררת

100 מ"ל שמן זית (במתכון המקורי השתמשו בשמן זית לימון, שהוכן על ידי ייבוש קליפות לימון והשרייתן בשמן זית)

מלח לפי הטעם



אופן ההכנה:

טחינת המצרכים: מכניסים למעבד מזון את הבזיליקום, השום, הצנוברים הקלויים והפרמז'ן המגוררת. טוחנים לפי סדר המצרכים עד לקבלת מרקם אחיד.

הוספת השמן: מזלפים את שמן הזית בהדרגה תוך כדי טחינה, עד שמתקבל פסטו ירוק, ריחני ובמרקם הרצוי.

תיבול: מוסיפים מלח לפי הטעם, וטועמים לתיקון תיבול.

הגשה: מגישים על פסטה חמה, בתוך סנדוויצ'ים או כתוספת לסלטים. הפסטו מושלם גם כממרח על לחם טרי.



טיפים מהמטבח:

שמירה על הצבע הירוק: חשוב לא לטחון יותר מהנדרש כדי למנוע השחרה. ניתן להוסיף מעט מיץ לימון לשמירה על הגוון הירוק העז.

אחסון: מומלץ לאחסן בצנצנת אטומה ולכסות בשכבת שמן זית דקה מלמעלה, כדי למנוע חשיפה לאוויר וחמצון.

"אטלניס" הוא מותג קולינרי של הזוג יוחאי ורוני אטלן, שחולקת ברשת מתכונים ביתיים, רעיונות לאירוח וטיפים מהמטבח. הפסטו הביתי הוא דוגמה מצוינת לגישה שלה: כמה מצרכים פשוטים ואיכותיים, טכניקה נכונה ותשומת לב לפרטים הקטנים, יוצרים תוצאה שמרגישה הרבה מעבר לסכום חלקיה.

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