תיעוד של תוואי ערי המקלט שאותרו במרחב קנטרה

צה"ל ממשיך בפירוק שיטתי של המערך התת-קרקעי האסטרטגי של חיזבאללה בדרום לבנון. בשבועות האחרונים הובילו כוחות חטיבה 7 ולוחמי יחידת העילית יהל"ם, תחת פיקוד אוגדה 36, מבצע נרחב במרחב קנטרה - כעשרה קילומטרים מקו הגבול.

במהלך המבצע אותרו והושמדו שתי מנהרות טרור משמעותיות באורך כולל של כ-2 קילומטרים באמצעות כ-450 טון של חומר נפץ.

המנהרות שנחשפו אינן רק נתיבי מעבר, אלא תשתיות שהוגדרו כ"ערי מקלט" לשהייה ממושכת של מחבלים. באחד התוואים גילו הלוחמים מתחם מגורים תת-קרקעי הכולל עשרה חדרי לינה עם מיטות, מטבחים מאובזרים, מיכלי מים וציוד לוגיסטי רב.

תיעוד ממצלמת הגוף של לוחמי יהל"ם בעיר המקלט

במנהרות אותרו יותר מ-30 חדרי שהייה והתארגנות לצד 30 פירים מבצעיים. אחת המנהרות שימשה בעת האחרונה את מחבלי יחידת 'כוח רדואן' מארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

על פי צה"ל, התשתיות הללו נבנו בהכוונתה ובמימונה הישיר של איראן, כחלק מרשת רחבה יותר שנחשפה במרחב רב א-ת'לאת'ין ומייס אל-ג'בל במסגרת מבצע "חיצי הצפון".

מתוך חדר שאותרו ב"עיר המקלט" של חיזבאללה

לצד תנאי המחיה, המנהרות שימשו כבסיס יציאה להתקפות: הכוחות איתרו פירים פנימיים המחברים את רשת המנהרות ישירות לעמדות שיגור מעל פני השטח, שבהן הוצבו משגרים מוכנים לירי לעבר יישובי הצפון.

בנוסף, נתפסו בתוך המנהרות אמצעי לחימה רבים וציוד צבאי מתקדם. בתום סריקת המנהרות ואיסוף המודיעין, השמידו לוחמי יהל"ם את התוואים באופן שאינו מאפשר את שיקומם.

מפקד אוגדה 36, יפתח נורקין באחת מערי המקלט

מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, אמר "ביצענו התקפה בעומק שטח לבנון ואותרה תשתית תת קרקעית מאוד משמעותית בעומק עשרות מטרים ונפרסת על פני מאות מטרים רבים. אנחנו נחושים להסיר את האיום מתושבי הצפון".