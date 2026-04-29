יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, יוצא למתקפה חריפה נגד החלטת בג"ץ להורות לצה"ל לשלב לוחמות בחיל השריון. בראיון שהעניק לערוץ 7, קרא מעוז לרמטכ"ל באופן מפורש שלא לציית לפסיקה, בטענה שהיא פוגעת אנושות ביכולתם של חיילים דתיים וחרדים להשתלב בשירות קרבי.

מעוז התייחס לכינוס החירום של רבני הציונות הדתית וראשי ישיבות ההסדר שנערך בעקבות ההחלטה, ובירך על עמדתם החד-משמעית.

"בג"ץ הולך בשיטתו", אמר מעוז, "הוא מורה לצה"ל לשלב לוחמות בשריון, ומהלך כזה פוגע בתלמידי ישיבות ההסדר ובהתקדמות חוק גיוס חרדים לצה"ל".

לדבריו, הציבור הדתי-לאומי מעוניין להמשיך ולשרת בקו הראשון, אך שילוב נשים ביחידות השדה יוצר מחסום הלכתי בלתי עביר. "הרמטכ"ל צריך להפנים את זה", אמר.

כשנשאל מעוז האם הוא קורא הלכה למעשה להפר את פסיקת בית המשפט העליון, השיב בחיוב: "ברור".

לדבריו, הרמטכ"ל צריך לומר לבג"ץ כי עמדתו המקצועית היא ששילוב נשים בפיילוט לוחמות בשריון אינו מקצועי ויגרום לגיוס פחות חיילים, דתיים לאומיים וחרדים.

לסיום הוא התייחס גם לחיבור בין נפתלי בנט ליאיר לפיד ואמר כי אינו מופתע ממנו. "אני מאוד מאחל להם הצלחה גדולה באופוזיציה, גם לבנט וגם ללפיד", אמר, והוסיף כי הימין צריך להתכונן לבחירות ולבחון חיבורים לקראת הגשת הרשימות.