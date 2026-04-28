ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) לחשיפת והשמדת "עיר המקלט" של חיזבאללה בדרום לבנון.

"פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים - ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטני, צפונית לליטני, בבקעא בצפון לבנון".

הוא חשף כי הורה לקדם מציאת פתרונות לאיום רחפני הנפץ נגד כוחות צה"ל. "נתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איומים הרחפנים. זה ייקח זמן - אבל גם את זה נפוצץ".

חיזבאללה מאתגר את כוחות צה"ל באחרונה באמצעות רחפנים חדשים מסוג FPV, המכונים גם רחפני מרוץ. מדובר באמצעי לחימה שהפך לאחד המרכזיים בזירות לחימה בשנים האחרונות, וכעת מופעל גם בלבנון.

הרחפנים מופעלים באמצעות משקפת מיוחדת המציגה למפעיל בזמן אמת את שדה הראייה דרך מצלמת הרחפן. יכולת זו מאפשרת שליטה מדויקת ותמרון במרחבים מורכבים.

לרחפנים יכולות תנועה מתקדמות, ובהן האצה מהירה וטיסה בשטח בנוי, לצד יכולת להשתחל לתוך מבנים דרך פתחים צרים כמו חלונות וארובות. יכולות אלו מקשות על זיהוי מוקדם ועל סיכול האיום.

השדרוג המשמעותי בדגם זה הוא המעבר לשימוש בכבל סיב אופטי לצורך ניווט הרחפן. שינוי זה מעניק חסינות לשיבושי לוחמה אלקטרונית ומשפר את הדיוק והאפקטיביות המבצעית.

אחד המאפיינים הבולטים של רחפני FPV הוא הפשטות היחסית שלהם. מדובר בכלים קטנים, זולים יחסית לייצור ולתחזוקה, ולעיתים אף מבוססים על רכיבים אזרחיים זמינים. דווקא הפשטות הזו היא שהופכת אותם לאפקטיביים כל כך: ניתן להפעיל מספר רב של רחפנים במקביל, לשגר אותם במהירות, ולהחליף אותם בקלות במקרה של אובדן.