שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התארח באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 לשיחה עם מרטין (הבולדוג) בוקסדורף וטוען כי הריבית במשק צריכה לרדת - למרות שבנק ישראל פועל לדעתו באיטיות.

"בעיניי נגיד בנק ישראל טועה. הוא היה חייב כבר מזמן להוריד באחוז ובאחוז וחצי את הריבית. זה ייתן אשראי, זה יוריד את המחנק, זה יקל על הזוגות הצעירים. אנחנו לא באתגר של אינפלציה עכשיו, אלא באתגר של צמיחה", אומר סמוטריץ'.

בתחום הדיור, השר שולח מסר מרגיע לזוגות הצעירים ומזהיר את הקבלנים: "אני אומר לזוגות הצעירים - אנחנו בשוק של קונים, תישארו בשוק הזה. ואם קבלן לא מוריד מחירים, אל תקנו. לא יהיה חסר היצע בשנים הקרובות במדינת ישראל. יהיה היצע דירות בהיקפים אדירים בשנים הבאות. אנחנו נבנה עוד ועוד. ני מעדיף שהקופה של המדינה תתמלא קצת פחות, והזוגות הצעירים לא ישלמו מחירי דיור מטורפים".

סמוטריץ' נשאל על הפיצויים והסיוע לתושבי הצפון ומתייחס להצלחות כמו גם לאתגרים. "תושבי הצפון הם גיבורי על. הם מתמודדים בסיטואציה שלא הייתה כדוגמתה מאז קום המדינה. הם מקבלים 100 אחוז של מענה. בערב פסח פתחנו מקדמות וקיבלו למעלה 50 מיליון שקלים. יש נקודה שאנחנו לא בסדר בה - והיא המקדמה שהענקנו לעסקים לפני החג ואינה מספיקה לעסקים שצריכים להעסיק עובדים".

הוא תולה את העיכובים במערכת המשפטית ובפקידות ואף מביא דוגמאות לכך. "בשבוע הראשון של המלחמה נתתי הנחיה להעביר לזק"א חמישה מיליון שקלים באופן מיידי. התחילו המשפטנים להגיד לזק"א 'תביאו לנו נתונים - בכמה שקיות השתמשתם, כמה קילומטר נסעתם, כמה גופות אספתם'. זה היה אירוע הזוי ולקח שלושה חודשים. אחת הבעיות הכי קשות היום במדינת ישראל היא שיצרו נתק ענק בין סמכות לאחריות. האחריות על הכתפיים שלי, הסמכות אצל שלל יועצים משפטיים ופקידים".

נושא יוקר המחיה עומד במרכז הדיון, והשר מצהיר על מלחמתו במונופולים, למרות המחיר האישי והפוליטי. "המונופולים שולטים פה במשק והם עושקים את אזרחי מדינת ישראל". הוא מתייחס לרפורמה בשוק החלב שנתקלה בהתנגדות: "למה התעקשתי על הרפורמה בחלב? כי רציתי להראות שאפשר לנצח מונופולים. לצערי הייתה קבוצה בקואליציה, חלקה בליכוד וקצת במפלגות החרדיות, שנלחמה בדבר הזה".

עם זאת, הוא מתגאה בהישגיו: "בדיור הצלחנו, אחרי 20 שנה, פעם ראשונה מחירי הדיור מתחילים לרדת. הצלחתי בנקודות זיכוי למילואימניקים שזה עד 1,000 שקל בחודש למשפחה".

סמוטריץ' מסכם את חזונו לצפון ולכלכלה כניצחון אסטרטגי על האויב: "אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להצליח, כי זה הניצחון האמיתי. אנחנו צריכים שהאויבים שיציצו מעל ההריסות מעבר לגבול ויסתכלו על חבל הארץ הזה בצפון יגידו - וואלה, רצינו לפגוע בהם, והם רק צמחו".

כשנשאל על מצב בנו שנפצע בלבנון השיב "ברוך ה' הוא עכשיו בשיקום ומצבו משתפר בקצב מהיר מאוד. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, 'אל תדאג - יהיה מספיק לכולם'".

השר מדגיש את תחושת האחדות שחווה המשפחה מרגע הפציעה. "כשאבא ואימא חווים חוויה כזאת עם בן שנפצע קשה, זה מדהים לראות את עם ישראל איתנו. יש עם אחד, עם ארץ אחת, עם שותפות אחת, עם מלחמה אחת, וזה חיזק אותנו מאוד".