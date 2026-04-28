השחקן יוסי מרשק המזוהה עם השמאל אירח בפודקאסט שלו "לך תחפש" את אשת התקשורת הימנית עירית לינור ותהה כיצד היא יכולה לתמוך בקואליציה שבה חבר איתמר בן גביר.

"איך את יכולה להיות בעד בן גביר ולצדד באיש כזה?", שאל מרשק ולינור השיבה "למה אתה חושב שאני לא אמורה? אני מצביעה ליכוד".

מרשק ניסה להבין מהי "קואליציית החלומות" של לינור. היא הגיבה "אתה שואל אותי על קואליציית החלומות - בעיני בן גביר שותף לגיטימי. אני בוחרת גם בפוליטיקה וגם בחיים - מהמלאי הקיים. אני מסתכלת מי משחק על השדה - וזה מה שיש וזו הנבחרת".

היא הוסיפה "זו אחת הבעיות שלי עם השמאל - שאתם משווים בין הקיים לאוטופי ונמצאים באכזבה תמידית. אני בימין כי אני מציאותית ויודעת מה יש".