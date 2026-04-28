מפגינים מהפלג הירושלמי פרצו הערב (שלישי) לחצר ביתו של תת-אלוף יובל יאמין, מפקד המשטרה הצבאית, במחאה על מעצר עריקים.

כוחות משטרה הוזעקו למקום והחלו להתעמת עם המפגינים ועצרו 25 מהם.

מצה"ל נמסר "לפני זמן קצר התקבל דיווח על פריצה מכוונת לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי, תת-אלוף יובל יאמין, בעוד משפחתו בבית. כוחות הביטחון הוזנקו למקום ופועלים לאיתור החשודים".

הרמטכ"ל, אייל זמיר, גינה את הפריצה לחצר ביתו של תא"ל יאמין. "אני מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן.

אני מגבה את קמצ"ר באופן מלא על מילוי תפקידו במסירות רבה. מדובר באירוע חמור ונדרשת פעולה נחושה של כלל גורמי אכיפת הסדר והביטחון על מנת למצות את הדין עם המעורבים", דברי זמיר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף לדברים וקרא למצות את הדין עם המפגינים. "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב "אני מגנה בתוקף את הפריצה המכוונת לביתו של הקצין המשטרה הצבאית הראשי, בזמן שבני משפחתו שהו בבית. כל פגיעה או ניסיון פגיעה באנשי כוחות הביטחון, ובפרט במפקדי וחיילי צה"ל, היא חציית קו אדום. מדובר בקבוצת עבריינים אלימים שיש למצות עמם את הדין במלוא החומרה. אני קורא לרשויות האכיפה לפעול בנחישות, במהירות ובכל הכלים העומדים לרשותן כדי לאתר את החשודים ולהביאם לדין. אני מגבה את תא"ל יובל יאמין ומבהיר: לא נאפשר פגיעה במפקדי וחיילי צה"ל".

השר איתמר בן גביר כתב "מגנה בחריפות את התנהגותם הבזויה של קומץ אנרכיסטים מהפלג החרדי הקיצוני שפרצו לביתו של מפקד המשטרה הצבאית. חופש הביטוי הוא לא חופש האנרכיה. אני נותן אמון מלא במשטרה שתמצה את הדין עם פורעי החוק".

השר בצלאל סמוטריץ' הוסיף "אני מגנה בתוקף את הפריצה העבריינית לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי תא"ל יובל יאמין. זו חציית קו אדום ואני קורא למשטרת ישראל לפעול בנחישות למעצר הפורעים, למיצוי מלוא חומרת הדין איתם, ולהחזרת הסדר לרחובות".

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, הצטרף למגנים. "‏אין שום דבר יהודי בהפגנה האלימה של קומץ החרדים הקיצוניים הערב באשקלון. מדובר בחציית קו אדום, ואם לא נתעורר עכשיו ישפך פה דם. על משטרת ישראל לפעול ביד קשה מול הפורעים ואני קורא גם למנהיגי הציבור החרדי והרבנים - אל תעמדו מנגד, האחריות היא עליכם. השירות בצה"ל הוא לא רק חובה חוקית של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל - הוא זכות יהודית".

ח"כ חילי טרופר הגיב "עולם הפוך - משתמטים פורצים לביתו של קצין בכיר שמגן על המדינה. קו ישיר עובר בין הנהגה חרדית שדוחפת להשתמטות בלשון אלימה - דרך ממשלה רופסת שמאפשרת השתמטות - ועד לפורעים קיצונים שמאיימים על קצין בכיר ומשפחתו בתוך ביתם. תא"ל יובל יאמין וקציני צה"ל, אנחנו מאחוריכם".

בפלג הירושלמי הגיבו לגינויים נגד המחאה באשקלון: "נחצו הקוים האדומים - תעזבו את לומדי התורה".