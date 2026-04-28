רק פעם אחת ניצחה הפועל באר שבע את מכבי ת"א שלוש פעמים רצופות בעונה אחת, היה זה במהלך עונת 2017.

הערב (שלישי) החמיצה מוליכת הטבלה הפועל באר שבע הזדמנות לעשות זאת פעם נוספת, כשהתארחה אצל מכבי ת"א במסגרת המחזור ה-29 והשלישי של הפלייאוף העליון, אצל המכבים מת"א באצטדיונם הביתי, אצטדיון בלומפילד.

שמכבי שספגה תבוסות קשות העונה, אחת מהן מרגלי בית"ר ירושלים באותו האצטדיון הביתי שלה, הספיק שער אחד דרמטי במיוחד כדי להימנע מהפסד שלישי העונה לאדומים מבירת הנגב כשמי שכבש לזכותה בהתקפה האחרונה של המשחק, בדקה ה-97 היה כמובן לא אחר מאשר דור פרץ.

פרץ שניצח את משחק הדרבי התל אביבי האחרון והחזיר את מכבי לרצף ניצחונות בדרבי עם שער אחד יקר, עשה זאת גם הפעם כשהיה במקום הנכון ובזמן הנכון עבורה כשדחק מקרוב את שער הניצחון מול באר שבע.

מכבי מצמקת את ההפרש בטבלה וחוזרת בגדול למאבק האליפות כשהיא במרחק 6 נקודות מהמקום הראשון, 7 מחזורים לסיום העונה.

אך יותר מכל המרוויחה הגדולה היא בית"ר ירושלים שעשויה לחזור עוד הערב למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל על חשבון באר שבע.

אחרי שאיבדה יתרון רק לפני שלושה ימים וסיימה בתיקו עם בית"ר כשספגה שער בתוספת זמן, הפועל באר שבע מאבדת שוב נקודות בגלל שער בתוספת הזמן. האם אחרי שאיבדה את תואר האליפות בתום דרמה גדולה בעונה שעברה למכבי ת"א, הפועל באר שבע תאבד את האליפות עונה שניה ברציפות, הפעם לקבוצה מהבירה?