שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, החליט למנות את דגנית סנקר-לנגה לתפקיד מנכ"לית משרד העלייה והקליטה.

ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה אישרה היום את מועמדותה ומינויה צפוי להיות מאושר בישיבת הממשלה הקרובה.

סנקר-לנגה היא בעלת ניסיון ניהולי רב שנים בהובלת מדיניות ציבורית ובניהול מערכות מורכבות בשעת חירום ופרויקטים לאומיים רחבי היקף. היא כיהנה כמנכ"לית משרד העלייה והקליטה בשנים 2022-2023 בזמן מלחמת רוסיה-אוקראינה. לאחר פרישתה מצה"ל בדרגת סא"ל בשנת 2010 כיהנה בתפקידי ניהול בכירים והובילה שורה של מהלכים משמעותיים בתחום עידוד העלייה, חיזוק מערך הקליטה והרחבת המענים לעולים חדשים.

בתפקידיה הניהוליים האחרונים נטלה סנקר-לנגה חלק משמעותי בהקמת מנהלת התקומה בה שימשה כראש מערך אדם וקהילה. כיום משמשת כמשנה למנכ"ל מוזיאון ישראל.

השר אופיר סופר אמר "אני מברך את דגנית עם כניסתה לתפקיד מנכלית המשרד. דגנית בעלת רקורד ניהולי וציבורי מרשים ורב הישגים, והיא המתאימה להוביל את משרד העלייה והקליטה בתקופה חשובה זו של עלייה מבורכת ובהיערכות לקיץ שבו צפויה עלייה משמעותית של יהודים. דגנית לקחה חלק פעיל בניהול השיקום בעוטף עזה וכיהנה כיו"ר אופק ישראלי, ואני סמוך ובטוח שתמשיך לפעול למען עם ישראל בהצלחה".

דגנית סנקר-לנגה הוסיפה "אני מודה לשר העלייה והקליטה אופיר סופר על האמון. לנוכח אתגרי התקופה והמציאות הלאומית, נעניתי לקריאה לשוב לשירות הציבורי מתוך תחושת שליחות ואחריות ולהוביל את המשרד בתקופה מורכבת זו. אני מתכוונת לפעול יחד עם הנהלת המשרד ועובדיו והארגונים השותפים לדרך כדי להמשיך ולקדם את העלייה ולחזק את קליטת העולים בישראל בהיותם מנועי צמיחה מרכזיים לחברה הישראלית ולחוסנה של המדינה".