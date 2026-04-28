גבירותיי ורבותיי, מהפך. בתשעת המשחקים האחרונים מול בית"ר ירושלים, הצליחה הפועל פתח תקוה לנצח רק פעם אחת כשגברה בדצמבר 2023 על בית"ר בבית בתוצאה 0:1. בטדי לא ניצחה פתח תקווה מאז נובמבר 2010 ואחרי המשחק ביניהן הערב (שלישי) המאזן נותר כמות שהוא.

בית"ר שכבשה 25 שערים מהדקה ה-75 ואילך, הכי הרבה בליגה, עלתה הערב מוקדם על לוח התוצאות באצטדיון טדי הביתי שהיה מלא עד אפס מקום כמעט.

היה זה לאחר ששחקן פתח תקווה, עידן כהן נגע בידו ברחבת שערו שלו ועומר אצילי כבש את הראשון שלו ושל בית"ר הערב בדקה ה-10.

כעבור 7 דקות הכפילה בית"ר את התוצאה משער עצמי של עידן כהן ששוב היה מעורב בשער לזכות בית"ר, לאחר כדור קרן של אצילי.

בית"ר נראתה מצויינת, שלטה במשחק ובכדור ולמעשה המחצית הראשונה כולה הייתה במעמד צד אחד כשפתח תקווה לא הצליחה לחבר מסירה אחת ולייצר איום אל עבר שערם של הירושלמים.

במחצית השניה התהפכו היוצרות ופתח תקווה שכבשה העונה חמישה שערים ברבע השעה האחרונה, הצליחה לצמק ולהלחיץ את האוהדים הירושלמים ביציעי טדי עם שער בדקה ה-71.

אך המילה האחרונה הייתה של הכוכב של בית"ר, עומר אצילי.

מסירות נהדרות בין שחקני בית"ר הגיעו לבסוף לאצילי שמקרוב בעט כדור חזק שהכניע את שוער פתח תקווה בפעם השלישית הערב, בשערו השני של אצילי הערב וה-13 העונה במדי בית"ר.

בית"ר מנצלת את ההפסד של באר שבע הערב מול מכבי ת"א, בכדי לעלות חזרה למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל, על חשבונה של באר שבע, שבעה מחזורים לסיום העונה.

במוצאי השבת תארח בית"ר בטדי את האלופה מכבי ת"א, למשחק שאולי יהיה חילופי השלטון בין השתיים - האלופה היוצאת מול זו הנכנסת.