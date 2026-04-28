אירוע ניקוי חופים חווייתי וספורטיבי התקיים היום (שלישי) בשעות הבוקר בחופי חדרה, בהובלת עמותת אקואושן, הוועד האולימפי בישראל ועיריית חדרה, במעמד ראש העיר ניר בן חיים, ובשיתוף תלמידי בית הספר חופים חדרה.

במסגרת הפעילות שמתקיימת בפעם הרביעית, הגיעו לחוף הספורטאים האולימפיים בהם יובל פרייליך, מאור עבו ואיתמר הראל, ביחד עם ספורטאיות האקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט גילי לוין ואלכס צרדקוב, ולקחו חלק פעיל באירוע לצד מדריכי עמותת אקואושן והתלמידים, תוך הדגשת הקשר בין ספורט, חינוך ושמירה על הסביבה.

המשתתפים התחלקו לקבוצות פעילות, אספו פסולת מהחוף ולקחו חלק בפעילות חינוכית שכללה הסברים על הסביבה הימית לצד עשייה בפועל.

בסיום הפעילות נשקלה הפסולת שנאספה, כחלק מהחוויה והלמידה המשותפת.

זיהום חופים וימים בפסולת פוגע במערכות האקולוגיות ובבריאות הציבור, ומשפיע גם על ענפי הספורט הימי. הפעילות מבקשת להמחיש לתלמידים את ההשפעה הישירה של הזיהום, לצד היכולת של כל אחד ואחת לקחת חלק בשינוי.

עמותת אקואושן, הפועלת לשמירה על הים והחופים בישראל באמצעות חינוך, מחקר ומעורבות קהילתית, מובילה לאורך השנה יוזמות להגברת מודעות סביבתית וחיבור הציבור לים. שיתוף הפעולה עם הוועד האולימפי מבקש לחבר בין עולמות הספורט והקיימות, ולהנגיש את המסר לדור הצעיר דרך פעילות חווייתית בשטח.

ניר בן חיים, ראש עיריית חדרה אמר על היוזמה: "לחדרה יש את רצועת החוף היפה בישראל, וזה נכס טבע יקר שאנחנו מחויבים לשמור עליו. חינוך סביבתי מתחיל במפגש ישיר עם השטח, והפעילות המשותפת של תלמידי חדרה עם ספורטאים אולימפיים מחברת בין ערכים של מצוינות, אחריות ומעורבות. כך אנחנו מחזקים דור צעיר שמבין שהשמירה על הים והחופים היא חלק מאיכות החיים ומהעתיד של העיר."

ירדן הר לב, סמנכ"לית חינוך וקשרי חוץ בוועד האולימפי בישראל, ברכה על שיתוף הפעולה הייחודי כשאמרה: "שיתוף הפעולה בין אקואושן לוועד האולימפי בישראל הוכיח את עצמו כבר מהיום הראשון, בזכות יצירת פעילות חינוכית המשלבת באופן טבעי בין אחריות סביבתית לערכים חברתיים. יוזמת ניקוי החופים, שמתקיימת זו הפעם הרביעית, הפכה למסורת מעוררת גאווה, גם משום שהיא עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית הקיימות של הוועד האולימפי, וגם בזכות הובלתה בידי ספורטאים המהווים השראה ודוגמה אישית לדור הצעיר. בכל פעם אנו מגיעים לחוף אחר, ומתרגשים מחדש לראות את רמת המחויבות של הרשויות המקומיות ותלמידי בתי הספר לנושא השמירה על איכות הסביבה. תודה מיוחדת ליובל פרייליך ואילנה ברגר על הובלת היוזמה, וכן לספורטאים הצעירים שהצטרפו אליהם, לצוות אקואושן ולעיריית חדרה".

תמר טננבאום, מנהלת תחום החינוך בעמותת אקואושן: "אנחנו פוגשים כאן שילוב מיוחד בין למידה לעשייה. החיבור הישיר של התלמידים לסביבה, יחד עם דמויות מעוררות השראה מעולם הספורט, מאפשר להם להבין שלא מדובר רק בבעיה רחוקה, אלא במשהו שכל אחד ואחת יכולים לקחת עליו אחריות כבר עכשיו. דרך החוויה הזו נוצרת גם תחושת מסוגלות וגם מחויבות אמיתית לשמירה על הים והחופים."