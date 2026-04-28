עאמר חוג'יראת, בן 44 משפרעם, שעבד בחברה קבלנית המבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג מוקדם יותר היום (שלישי) מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה על הכלי ההנדסי שבו עבד בדרום לבנון.

בנו, בן 19, נפצע קל מרסיסים, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים זיו בצפת.

מהתחקיר הראשוני עולה כי סמוך לשעה 11:00 שוגר רחפן נפץ של חיזבאללה לעבר הכפר עיתרון שבגזרה המרכזית בדרום לבנון. הרחפן ביצע פגיעה ישירה ומדויקת בכלי הנדסי מסוג באגר, שפעל במסגרת פעילות הנדסית להשמדת תשתיות טרור. כתוצאה מהפגיעה נהרג מפעיל הכלי, עובד הקבלן, במקום.

עאמר חוג'יראת צילום: באדיבות המשפחה

הכתב הצבאי דורון קדוש מציין כי ההרוג לא יוכר כחלל צה"ל. בהתאם לנהלים שהוטמעו במהלך הלחימה, עובדי חברות קבלניות הפועלים בזירות לחימה חותמים טרם כניסתם על מסמך המבהיר כי לא יוכרו כחללי צה"ל במקרה של פגיעה.

מתחילת המלחמה נהרגו שלושה אזרחים נוספים, עובדי קבלן של משרד הביטחון, ברצועת עזה - לירון יצחק, קובי אביטן ודוד ליבי - אשר גם הם לא הוכרו כחללי צה"ל, חרף מאבק שניהלו חלק מבני משפחותיהם.