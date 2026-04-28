ישראל מגבירה את הלחץ על המתווכים ועל ממשלת לבנון: גורמים בירושלים מבהירים כי פרק הזמן שנותר עד לאמצע חודש מאי, המועד אליו הוארכה הפסקת האש, הוא "חלון ההזדמנויות האחרון" להשגת הסכם מדיני.

גורם ישראלי בכיר אמר לכאן חדשות "אנחנו לא יכולים לחכות לנצח. ניתן עוד שבועיים למשא ומתן, וזהו".

במידה ולא תירשם פריצת דרך, בישראל נערכים לשוב ללחימה בעצימות גבוהה ולפעילות אינטנסיבית נגד חיזבאללה.

בתוך כך, ממשל טראמפ פועל במרץ מאחורי הקלעים ומנסה לייצר "תמונת ניצחון" דיפלומטית בדמות פגישה ישירה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא לבנון, ג'וזף עאון. למרות השאיפה האמריקנית, שני הצדדים מביעים ספקנות רבה לגבי היתכנותה של פגישה כזו בעת הנוכחית, לאור המורכבות הפוליטית והאיומים מצד חיזבאללה.

הנשיא הלבנוני נשא אתמול נאום מפתיע ולוחמני שבו הגן על המשא ומתן הישיר מול ישראל. "המו"מ אינו בגידה", הצהיר עאון, והפנה אצבע מאשימה ישירות לעבר חיזבאללה: "הבגידה האמיתית היא של מי שגורר את המדינה למלחמה כדי להגשים אינטרסים חיצוניים".

בתגובה למבקרים מבית טען עאון כי הפסקת האש היא תנאי הכרחי לפני כל צעד מדיני, ותקף את מתנגדי המו"מ בציניות: "האם כשפניתם למלחמה ביקשתם הסכמה גורפת מהעם הלבנוני?".