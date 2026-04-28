הבוקר (שלישי) הושגה פריצת דרך משמעותית בסוגיית שימור אתרי הטבח בקיבוץ כפר עזה. שר המורשת עמיחי אליהו ונציגי הקהילה גיבשו מתווה מוסכם המאזן בין הצורך הלאומי והקהילתי בשימור המורשת והזיכרון, לבין רצון הקיבוץ להשתקם ולחזור לחיים תקינים בשטח.

במרכז ההסכמות עומדת ההחלטה כי "בתי העדות" בשכונת דור צעיר יישמרו לעת עתה במיקומם הנוכחי, ולא תבוצע בהם כל פעולת הריסה עד למתן הכרעה בעתירות שהגישו משפחות שכולות לבג"ץ.

רק לאחר פסיקת בית המשפט, יוחלט האם הבתים יישארו במיקומם המקורי כחלק מאתר הנצחה, או שיועתקו למתחם חלופי שיאפשר את בניית השכונה מחדש.

נקודה מרכזית נוספת בהסכם נוגעת לכתיבת הסיפור ההיסטורי של כפר עזה. השר אליהו עמד על כך שהנרטיב שיסופר במקום יהיה רחב ויכלול את מגוון הדעות והקולות של כלל המשפחות והקהילה, במטרה למנוע מצב שבו קבוצה מסוימת מכתיבה את הסיפור האישי שלה על פני האחרים. עמדה זו התקבלה בהבנה על ידי תושבי הקיבוץ, וסוכם כי משרד המורשת יעניק גיבוי מקצועי ותקציבי מלא לתהליך ההנצחה.

"הצלחנו להגיע למתווה שמכבד את כלל הקולות ומאפשר לקהילה לשוב לחיות", אמר השר אליהו. "הנרטיב שיסופר כאן יהיה שלם ומייצג, תוך מתן אפשרות לכל משפחה להנציח בדרכה".

מקהילת כפר עזה נמסר כי ההסכמות משקפות את הרצון המשותף לשלב בין שימור ההיסטוריה המדממת לבין העתיד והצמיחה של הקיבוץ.