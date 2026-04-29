קהילה חסידית נוספת נודדת לעמנואל

בכינוס מיוחד שנערך אתמול בהשתתפות רבנים, עסקנים ואנשי מקצוע, הוצג פרויקט דיור חדש בעמנואל לקהילת חסידי לעלוב, במטרה לספק פתרון למצוקת הדיור בקרב אברכי החסידות.

הכינוס נפתח בדבריו של חיים יצחק טמבור, מעסקני החסידות, בעל ניסיון רב בהקמת קהילות לאברכים. טמבור הדגיש את חשיבות המיזם ואת תמיכת אדמו"ר לעלוב בפרויקט.

לדבריו, עמנואל מהווה פתרון אידיאלי לציבור החסידי בכלל ולחסידי לעלוב בפרט, לאחר בחינת חלופות רבות.

הרב אהרן מרדכי גרין, אחד הרבנים בקהילה, הרחיב בדבריו על חשיבות המגורים בדירה מרווחת לאברך, שמאפשרת צמיחה רוחנית ויציבות משפחתית לעומת מגורים בתנאים מצומצמים.

עורך הדין שלמה אייזנשטיין, עורך דין בכיר בתחום הנדל"ן שבחן לעומק את הפרויקט, הציג את ההבדלים המהותיים בין קבוצות רכישה לבין יזמות, והסביר מדוע פרויקט זה עדיף ומבטיח יותר מרוב קבוצות הרכישה המוכרות. הוא הדגיש את חשיבות הצלחת הפרויקט.

בכינוס השתתפו גם יוריאל זלצמן, מומחה בתחום קבוצות הרכישה, והרב שמעון גולדברג, מעסקני החסידות וחבר מועצת עיריית בית שמש, שהביעו את התרשמותם החיובית מהמהלך.

הרב אליעזר בילר, שעמד בראש המיזם, פרש בפני המשתתפים את יתרונות הפרויקט. לדבריו, חסידות לעלוב מצטרפת לשורה של קהילות חסידיות שכבר בחרו בעמנואל כמקום מושבן, ובהן: אלכסנדר, באיאן, דאראג, ויז'ניץ בית שמש, סלונים, שומרי אמונים ועוד.