גל אנטישמיות אלים שוטף בימים האחרונים את גרמניה ומעורר חרדה בקרב הקהילות היהודיות במדינה.

בתוך ארבעה ימים בלבד הושחת פעמיים בית כנסת במדינת ברנדנבורג, כאשר אלמונים ריססו צלב קרס על חזית המבנה. המשטרה פתחה בחקירה ובודקת קשר לאירוע ונדליזם נוסף שאירע במקום ביום שישי האחרון.

חומרת האירוע התבררה כאשר ניסיונות להסיר את הכתובת לא צלחו. אפילו בסיוע כבאי האש לא הצליחו הרשויות המקומיות למחוק את הסמל הנאצי מהמבנה, והוא נותר כעדות למציאות האנטישמית המתפשטת ברחובות גרמניה.

במקביל, ברובע פנקוב שבברלין התגלו כתובות גרפיטי על בנייני מגורים עם קריאות מפורשות לרצח יהודים. בין הכתובות שרוססו נראו משפטי שנאה, סמלים המזוהים עם הימין הקיצוני ועם מכחישי שואה, וביטויים בערבית.

התושבים המקומיים מיהרו לכסות את הכתובות, אולם הפחד כבר חדר לחיי היומיום של משפחות יהודיות באזור.

אחת מתושבות הרחוב סיפרה כי אלמונים פרצו לבניין מגורים שבו מתגוררות משפחות יהודיות, וריססו כתובות שנאה בחדר המדרגות. לדבריה, מדובר במציאות שנכנסת אל תוך הבתים.

המתיחות החריפה גם בזירה הארגונית, לאחר שקבוצת "פלסטיין אקשן" ביצעה ונדליזם במתקני חברת השילוח DSV בפוטסדאם, בטענה לקשרים עם ישראל. מדובר בארגון הידוע בפעולותיו האלימות ובקמפיינים של שנאה נגד ישראל, שפעיליו פועלים בשנים האחרונות במספר מדינות באירופה תוך הפצת הסתה נגד יהודים ונגד תומכי ישראל.

שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, הגיב בחריפות לאירועים ואמר כי מה שמתחולל בגרמניה ובאירופה כולה הוא ביטוי ל"אינתיפאדה גלובלית" שצוברת תאוצה. פרושאור קרא לרשויות הבטחון לפרק את רשתות הטרור המבוזרות ולפעול בתקיפות נגד מוקדי ההסתה, והזהיר כי אם לא תינקט פעולה נחושה, מדובר רק בשאלה של זמן עד שיבוצעו פיגועים נגד יהודים.

המציאות העוינת הובילה גם לסגירת מסעדה של השף הישראלי אייל שני בברלין. שני סיפר כי קיבל איומים ישירים על חייו וכי המקום הפך למטרה עבור פעילי חרם ושונאי ישראל. לדבריו, איומי מוות רוססו על פחי הזבל ועגבניות נופצו על חלונות המקום, והוא החליט לסגור את המסעדה כדי שלא לסכן את חיי אנשי הצוות.

בקהילה היהודית בגרמניה אומרים כי רצף האירועים האחרונים מצביע על הסלמה חמורה באווירה הציבורית. מה שהחל כהפגנות נגד ישראל הפך לפגיעה ישירה בבתי כנסת, בבנייני מגורים ובבתי עסק המזוהים עם יהודים וישראלים.