לוחמים ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

שני לוחמים מגדוד 94 של חטיבת כפיר נפצעו הלילה (רביעי) מדקירת מחבל בבית בכפר סילוואד שבבנימין, שאליו נכנסו במסגרת מבצע לאיתור אמצעי לחימה וסיכול תשתיות טרור. השניים נפצעו "באורח לא דחוף", ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו. הכוחות הגיבו בירי, מחבל אחד חוסל ומחבל נוסף שתקף חיילים באלימות נוטרל ונעצר על ידי הכוח. הבוקר הודיע דובר צה"ל כי כמה רחפני נפץ התפוצצו אתמול סמוך לכוחות שפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי, ולוחם נפצע באורח קל. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. מנגד, צה"ל תקף אתמול תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, מצפון לקו ההגנה הקדמי. הותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחסני אמצעי לחימה ומבנים ששימשו מחבלים. בנוסף, חיל האוויר חיסל שלושה מחבלים שזוהו על-ידי כוחות אוגדה 146.