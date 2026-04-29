הכביש משאנור למבוא דותן נפתח לתנועה באחרונה, אך תושבים ונהגים באזור מתריעים על בלבול בצמתים מרכזיים. לדבריהם, הטעויות כבר הובילו לכניסות שגויות לכפרים פלסטיניים ולצורך במספר חילוצים של כוחות הביטחון.

י', נהג אוטובוס, מספר לערוץ 7 כי באזור קיימת בעיית קליטה המקשה על הפעלת אפליקציית הניווט "וויז". לדבריו, "גוגל מפות" פועל לעיתים, אך בחלק מהמקרים מוביל את הנהגים ישירות לתוך הכפרים הפלסטיניים.

תושבים באזור מספרים כי "ביציאה משאנור יש כיכר שבה יש להמשיך ישר, אולם גוגל מפות שולח שמאלה לעראבה. כבר נכנס לשם בטעות נהג אוטובוס שהיה ריק מתלמידים".

א', אחד הלוחמים שהוזעקו לחילוץ, מסר כי סביב האוטובוס כבר החלה התקהלות. "קפצנו לחלץ אותו", אמר, וציין כי מדובר בחילוץ השלישי מהכפר.

צומת נוסף שעליו הצביעו התושבים נמצא בכיכר סמוך לתחנת דלק, שבה יש לפנות שמאלה ונהגים מתבלבלים ופונים ימינה לכיוון ג'נין.

נקודה נוספת שהפכה מאתגרת נמצאת בסוף הנסיעה, לפני הצומת של פילבוקס 190, שם יש לקחת סיבוב שמאלה. לפי התושבים, נהגים שממשיכים ישר עלולים להגיע לכפר יעבד, וביום העצמאות נכנסו לשם בטעות 15 ישראלים עד שהגיעו כוחות לחלץ אותם.

אחד התושבים בצפון השומרון ביקש ממשרד התחבורה להציב שילוט במקום בהקדם. "אנחנו מבקשים שילוט דחוף למנוע אסון".