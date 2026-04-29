הכנס השנתי של מנהלי ישיבות ההסדר התקיים אמש (שלישי) בצל המתיחות הגואה נוכח פסיקת בג"ץ האחרונה שהורתה על שילוב לוחמות בשריון המתמרן.

ביום חמישי האחרון נערך כינוס חירום של ראשי ישיבות שבו גובשה עמדה משותפת שמדגישה את הקושי ההלכתי בשירות מעורב ואת הצורך למצוא פתרונות שיאפשרו המשך שירות משמעותי תוך שמירה על הזהות הדתית.

הכנס, בהשתתפות עשרות מנהלי ישיבות הסדר מכל רחבי הארץ, נערך בבית הרב דרוקמן זצ"ל במרכז שפירא ועמד בסימן "עוז ותעצומות - מורשת החיל והרוח". במהלכו הוקרן הסרט "הנני" על חייו ופועלו של הרב ובהמשך התקיים שיח עם בן משפחה של הרב זצ"ל שבו שיתפו המנהלים כיצד משמעות הערך ה"הנני" באה לידי ביטוי בתפקידם.

בהמשך עברו המשתתפים לישיבת ההסדר אור עציון, שם נערך סיור והדרכה בבניין האברכים החדש יחד עם מנהל הישיבה דוד אביכזר. במהלך היום התקיימו גם מושבים מקצועיים, בהם שיח מנהלים שעסק בשילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת הישיבות והצוותים החינוכיים.

ראש ישיבת ההסדר אור עציון, חתנו של הרב דרוקמן, הרב שמעון לפיד הדגיש בדבריו את הסגולה של ישיבות ההסדר: "רוח הישיבות אינה נשארת בתחום בית המדרש בלבד, אלא פועלת כדי לשמר את הזהות והיסודות הרוחניים של עם ישראל, ומתוכם לבנות בפועל מציאות חיים לאומית מתוקנת. הישיבות דואגות לשימור רוח התורה והאמונה, ובד בבד לבניינה הממשי בתוך המדינה, הצבא והחברה, ובכך תורמות לבניינה הערכי והמעשי של האומה כולה, גם בשגרה וגם בגזרות המיוחדות הניצבות בפניה. הרב זצ"ל היה אומר שבצבא אנחנו מקיימים את חובתנו הדתית, ובישיבה אנחנו מקיימים את חובתנו הלאומית. אלה הישיבות שבטבען נושאות בגרות מיוחדת".

רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר, אורי פינסקי דיבר על העלייה המשמעותית בכמות התלמידים בישיבות ההסדר. "אנו עדים לעלייה במספר התלמידים שמצטרפים למסלול ההסדר, ובמבט רחב יותר עדים בשלוש השנים האחרונות למגמת גידול ברורה של גידול והתבססות. העובדה שדווקא בתקופה שבה רבים מתלמידינו חרפו נפשם בשדות הקרב וצברו מאות ימי לחימה מעידה על האמון הגדול של הציבור במפעל ובדרך שהוא מוביל".

עוד הוסיף פינסקי: "ישיבות ההסדר נושאות על גבן שליחות היסטורית ומגלמות את השילוב האידיאי שבין שירות צבאי, אחריות לאומית ומעורבות עמוקה בעם ישראל. דווקא בתקופה של מלחמה ואתגרים, אנו רואים עד כמה המודל הזה חיוני ומשפיע. אנחנו פועלים גם לחיזוק הזהות והסיפור של עולם ההסדר באמצעות ספרים, סרטים ופרויקטים שמספרים את הסיפור הגדול של התלמידים והישיבות. חשוב לנו שהדור הצעיר יכיר את המורשת הזו, יתחבר אליה וימשיך אותה קדימה".