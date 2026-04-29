זה היה צפוי עוד לפני שהחלה הסדרה, והבוקר (רביעי) זה נעשה רשמי - פורטלנד בלייזרס ודני אבדיה הודחו בצורה צפויה בסדרת רבע גמר ה-NBA בידיי סן אנטוניו ספרס.

היה זה לאחר שהבוקר הפסידו אבדיה ופורטלנד לסן אנטוניו גם במשחק החמישי בסדרה, במה שהעלה את הספרס לחצי הגמר עם 1:4 בסדרה.

למעשה, בניגוד למשחקים הקודמים בסדרה בין השתיים שהיו צמודים, הבוקר המשחק הוכרע כבר בשלב מוקדם, כאשר פורטלנד פיגרה ב-28 נקודות הפרש במהלך הרבע השני והיה נראה כי רק נס של ממש יכול לחלץ אותה מהפסד.

מי ששוב היה מעל כולם בפורטלנד היה לא אחר מאשר הישראלי היחיד ב-NBA, דני אבדיה שסיים את הפלייאוף הראשון בקריירה שלו עם משחק בו קלע 22 נקודות, הוריד 3 ריבאונדים, מסר 3 אסיסטים וסיפק חסימה אחת ב-32 דקות של משחק.

אז ההדחה אמנם צפויה מול מי שנחשבת למועמדת הוודאית לזכיה באליפות ה-NBA, אך פורטלנד יכולה להיות גאה על עונה מפתיעה שהחלה עם חקירת FBI שהביאה לעזיבתו של המאמן צ'ונסי בילאפס ולמינויו של המאמן הזמני טיאגו ספליטר והמשיכה עם יכולת אדירה של אבדיה שסחף על גבו את פורטלנד כל הדרך עד לפלייאוף.

בסופו של דבר, ויקטור וומבניאמה וחבריו עלו לסיבוב השני לראשונה זה תשע שנים, שם יפגשו את המנצחת בסדרה בין מינסוטה ודנבר.