השבוע נרשם רגע היסטורי בשא-נור שבצפון השומרון: 20 שנים לאחר הגירוש, הושב ליישוב ספר התורה ההיסטורי שלו, בהכנסת ספר תורה ספונטנית ומרגשת של משפחות הגרעין.

הספר נתרם במקור על ידי שאול חלפון ז"ל, שהיה מבוני שא-נור בגלגולה הקודם ותרם גם את ארון הקודש ואת בית הכנסת ביישוב. חלפון, לוחם שצנח במיתלה במבצע סיני תחת פיקודו של הרמטכ"ל בעבר, רא"ל רפאל (רפול) איתן ז"ל, הקים את בית הכנסת בשא-נור על שם מפקדו.

מבנה בית הכנסת המדובר הוא היחיד מבין מבני היישוב שלא נהרס במהלך הגירוש, אלא נקבר תחת טונות של חול. "עד ערב הגירוש מבנה בית הכנסת עמד עם גג ודלתות", משחזר בנו, שלמה חלפון, שגורש משם כשהוא בן 20. "בשבת האחרונה לפני הגירוש עשינו הכנסת ספר תורה למבנה החדש, ומשם בסוף גורשנו איתו. בית הכנסת נקבר ועדיין עמד במקומו תחת ערימות העפר".

מאז ועד היום, נשמר הספר בבית משפחת חלפון. לפני כשנה וחצי הוא הושאל לישיבת "בני חיל" בקדומים, לאחר שאשתו של שלמה עודדה זאת ואמרה נבואה שהגשימה את עצמה: "ברגע שספר התורה יצא מהבית - הוא יחזור לשא-נור, וכולנו נחזור לשם".

ביום העצמאות האחרון הגיעה משפחת חלפון לבקר בשא-נור. כשהבינו שהספר חסר במקום כדי להשלים את השמחה, ירדו שלמה ואשתו מיד לקדומים, אספו את ששת ילדיהם ואת ספר התורה - ועלו חזרה ליישוב, לאירוע בו נכחו גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש מועצת שומרון יוסי דגן. "כשאני רואה את שא-נור עם משפחות הגרעין, אני מרגיש כאילו אדם מת קם לתחייה", אמר שלמה. "זו הייתה הכנסת ספר תורה ספונטנית והכי קדושה שיכלה להיות. שנזכה לחזור בקרוב לכל היישובים שנעקרנו מהם - חבל עזה, גוש קטיף וכל צפון השומרון".

ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, שיתף בתחושותיו: "הדבר היחיד שהיה חסר לי במעמד המרגש הזה, הוא אבא של שלמה, שאול, שהיה מעורב כל כך בבניית שא-נור. זכינו יחד להשיב את הספר למקומו הראוי, עם תחילת התיקון של חטא הגירוש. זו שמחה גדולה של חזרת החיים לצפון השומרון, לעוד המון יישובים חדשים באזור והגדלת היישובים הקיימים".