כאלף מבקרים שהגיעו לחגוג את יום העצמאות במוזיאון הכנסת זכו להצצה נדירה בפריט שעד כה לא נחשף לציבור: העט הפשוט ששימש את דוד צבי פנקס, מראשי הציונות הדתית ולימים שר בממשלת ישראל, לחתימה על מגילת העצמאות בטקס הכרזת המדינה.

בעוד שמגילת העצמאות עצמה נעולה בכספות שמורות של ארכיון המדינה, העט של פנקס מהווה את אחד השרידים האישיים הבודדים והמוחשיים ביותר מאותו יום שישי בבית דיזינגוף בתל אביב.

מה שהופך את הפריט למרגש עוד יותר הוא המעטפה המקורית שבה שמר פנקס את העט, ועליה כתב בכתב ידו: "בעט זה חתמתי בשעה טובה ומוצלחת על מגילת היסוד של מדינת ישראל... ה' באייר תש"ח".

הצגת העט התקיימה במסגרת הפנינג עצמאות חגיגי, שבו צוין גם הישג מרשים למוזיאון הצעיר: הגעת המבקר ה-50 אלף בתוך חודשים ספורים מאז פתיחתו. לצד המיצג הנדיר, המבקרים נהנו מריקודי עם על גג המבנה, תפילת הלל חגיגית במליאה המשוחזרת בהובלת הזמר אהרן רזאל, ופעילויות חינוכיות לילדים שכללו "פנקס ח"כ" ומסלולי חידות בין כותלי ההיסטוריה.

מנכ"ל הכנסת, משה (צ'יקו) אדרי, שהשתתף בחגיגות, ציין כי ההיענות העצומה של הציבור מוכיחה את הצמא של הישראלים להתחבר לסיפור הקמת המדינה.

מנהל המוזיאון, ד"ר משה פוקסמן, הוסיף כי מטרת המקום היא להפוך את ההיסטוריה מסיפור בספר למשהו חי ונושם. ואכן, נראה כי העט הקטן הצליח במשימה: להחזיר אלפי אנשים, ולו לרגע, אל השנייה המדויקת שבה נולדה מדינת ישראל.