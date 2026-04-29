מפקד המשטרה הצבאית, תא"ל יובל יאמין, כתב הבוקר לאנשיו לאחר שמפגינים חרדים פרצו אמש לביתו. יאמין הודה להם על התמיכה, ההתעניינות והדאגה לשלומו ולשלום משפחתו.

"תודה רבה לכולם על התמיכה, ההתעניינות והדאגה לשלומי ולשלום משפחתי. אני ומשפחתי חזקים, נחושים ולא נרתעים מבריונות", כתב יאמין.

בהמשך דבריו התייחס מפקד המשטרה הצבאית להמשך פעילות החיל. לדבריו, "אמשיך להוביל את החיל בגאווה במשימותיו החשובות ביותר בימים אלו".

יאמין הוסיף כי החיל ימשיך לאכוף את החוק במדינה ובצה"ל "ללא מורא וללא משוא פנים באופן שוויוני, מקצועי וענייני". הוא כתב כי לחיל יש "חובה מוסרית בראש ובראשונה כלפי משרתי צה"ל המסורים והנאמנים וכמובן למלא את החוק".

בסיום דבריו כתב יאמין כי הוא מגבה את פעילות החיל על כלל מערכיו ומשימותיו. "גאה לפקד על החיל היקר והחשוב שלנו ואמשיך להוביל ללא חשש תוך אמונה בצדקת דרכנו", הוסיף.

25 חרדים קיצונים נעצרו אמש אחרי הפריצה לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית, תת-אלוף יובל יאמין, 13 מהם כבר שוחררו מאז. 12 נוספים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום באשקלון.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, כינה את הפעולה "חצייה של קו אדום מסוכן", וקרא ל"פעולה נחושה של כלל גורמי אכיפת הסדר והביטחון כדי למצות את הדין עם המעורבים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ קרא אף הוא "לפעול בנחישות" והוסיף כי "יש למצות את הדין במלוא החומרה עם העבריינים האלימים". ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא לפעול "ביד קשה" נגדם.