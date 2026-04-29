המרתון צילום: ללא

כיתה ט' בישיבת בני צבי קיימו יום מרתון לימוד מיוחד במסכת ברכות, שבמהלכו השלימו את המסכת כולה ביום אחד. המהלך נערך כחזרה מסכמת לאחר לימוד המסכת מתחילת השנה.

המרתון נמשך מתפילת ותיקין ועד תפילת ערבית, כאשר התלמידים למדו בשקידה ובהתלהבות לאורך כל שעות היום. מסכת ברכות נחשבת לאחת הארוכות בש"ס מבחינת היקף המילים, והשלמתה ביום אחד נחשבת להישג לימודי משמעותי.

בקרב התלמידים נרשמו גם הישגים אישיים יוצאי דופן, כאשר אחד מהם למד את המסכת פעמיים במהלך היום, ותלמיד נוסף הספיק ללמוד אותה פעם וחצי. ההישגים הושגו במסגרת הלמידה המרוכזת של כלל הכיתה.

התלמידים תיארו תחושת התרוממות רוח והישג משמעותי בעקבות המאמץ המרוכז. לדבריהם, יום המרתון המחיש עבורם את היכולת להגיע להישגים לימודיים גבוהים באמצעות התמדה והשקעה.