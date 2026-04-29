עונה היסטורית הגיעה לסיומה. ההדחה הבוקר של פורטלנד בלייזרס ודני אבדיה בידיי סן אנטוניו ספרס, עם 1:4 צפוי בסדרת רבע גמר פלייאוף ה-NBA, הביאה איתה לסיום העונה של אבדיה בליגת הכדורסל הטובה בעולם. זמן טוב לסכם במספרים את העונה ההיסטורית של שחקן ישראלי ב-NBA.

אבדיה, שנבחר במקום ה-9 בדראפט ה-NBA ב-2020 על ידי וושינגטון וויזארדס, סיפק עונה חלומית בעונתו השישית בליגת הכדורסל הטובה בעולם.

אחרי שבעונה שעברה קלע 16.9 נקודות בממוצע למשחק, הוריד 7.3 כדורים חוזרים ומסר 3.9 אסיסטים למשחק, העונה המספרים של אבדיה עלו ואיתם עלה גם הוא.

אבדיה סיים את העונה הסדירה עם ממוצע של 24.2 נקודות למשחק, 46.2 אחוז מהשדה, 31.3 אחוז ל-3, ו-80.2 אחוז מהעונשין. בנוסף הוריד אבדיה 6.9 ריבאונדים למשחק ומסר 6.6 אסיסטים למשחק.

בכך למעשה, הפך אבדיה לשחקן פורטלנד השני אי פעם עם לפחות 24 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים למשחק בעונה אחת, כשהוא קולע יותר נקודות בעונה הסדירה משחקנים כמו לברון ג'יימס, ג'יימס הארדן וג'ה מוראנט ועוד.

המספרים הנהדרים לצד היכולת הגבוהה גרמו לרבים ברחבי ארה"ב ובעולם כולו להלל את אבדיה, מה שהעניק לו הופעה היסטורית ראשונה אי פעם לשחקן ישראלי באירוע הכוכבים הגדול ביותר בעולם - אירוע האולסטאר של ה-NBA.

לא רק זאת אלא שאבדיה נבחר גם במקום השלישי בפרס השחקן המשתפר של ה-NBA וגולת הכותרת עבורו הייתה העפלה ראשונה אי פעם לשלב הפלייאוף של ליגת הכדורסל הטובה בעולם.

הנשק הגדול ביותר של אבדיה העונה היה ללא ספק החדירות לסל. עם ממוצע של 19.4 כאלה למשחק, מוליך אבדיה את כל ה-NBA בחדירות למשחק - יותר משני כוכבי ענק בדמותם של ג'יילן בראון ושיי גילג'ס אלכסנדר.

אבדיה גם מדורג ראשון במסירות ממצב של חדירה וגם באסיסטים שהגיעו ממצב של חדירה.

3 טריפל-דאבל סיפק העונה אבדיה, כשזה מסיים את העונה בטופ 5 גם בקליעות עונשין, גם בזריקות עונשין וגם בעבירות שסחט. אוהבי הכדורסל והאוהדים הישראלים בכלל מחכים כבר לעונה הבאה שתגיע ואולי תעמיד את אבדיה בשורה אחת עם הכוכבים הגדולים ביותר בעולם.