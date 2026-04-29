תיעוד: חיסול מחבלים מארגון חיזבאללה בהכוונת לוחמי גבעתי דובר צה״ל כוחות חטיבת גבעתי פועלים להשמדת תשתיות טרור ולהסרת איומים במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, במסגרת המשך הפעילות נגד ארגון הטרור חיזבאללה. בצה"ל מדגישים כי הפעילות נועדה לצמצם איומים על אזרחי ישראל ועל הכוחות בשטח. שלשום (ב'), זיהו כוחות החטיבה שני מחבלים מארגון חיזבאללה במרחב בו פעלו, דרומית לקו ההגנה הקדמי. על פי הדיווח, המחבלים היוו איום ממשי על הכוחות בשטח. בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר חיסל את שני המחבלים בהכוונת כוחות הקרקע. הפעולה בוצעה תוך שיתוף פעולה בין הכוחות הפועלים במרחב. במהלך היממה האחרונה, במסגרת פעילות נוספת של לוחמי גבעתי, אותרו והוחרמו אמצעי לחימה רבים. בין היתר נמצאו כלי נשק, רימונים, מחסניות, טילים וציוד לחימה השייך למחבלי חיזבאללה. בצה"ל מציינים כי הפעילות תימשך בהתאם להנחיות הדרג המדיני, במטרה להתמודד עם איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. צילום: דובר צה"ל

